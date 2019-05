Strengere controle zorgbureaus werpt vruchten af in Almelo en Hof van Twente

Kamerlid Maarten Hijink (SP) wilde van de verantwoordelijk bewindsman opheldering hoe het in Almelo zo mis kon gaan, dat de directrice vermoedelijk meer dan één miljoen euro aan zorggeld in het casino heeft vergokt.

Verschillend beleid

In Twente deed zich de opmerkelijke situatie voor dat gemeenten er een verschillend controlebeleid op nahielden ten aanzien van zorgbureaus. De gemeenten Almelo en Hof van Twente hadden de regels rond contracten voor zorgbureaus namelijk per 1 januari dit jaar aangescherpt. Hierdoor werd er veel strenger 'bij de voordeur' gecontroleerd.

De overige 12 Twentse gemeenten controleren echter volgens een zogeheten 'barrièremodel', waarbij grotendeels achteraf de integriteit van het zorgbureau wordt getoetst.

Via achterdeur weer contract

Gevolg was dat het reeds in opspraak geraakte zorgbureau Victorie bij de gemeenten Almelo en Hof van Twente de deur werd gewezen, waarna het vervolgens kans zag om via Samen14 - het samenwerkingsverband van Twentse gemeenten - toch weer een contract los te peuteren. RTV Oost berichtte hier oktober vorig jaar al over.

Volgens minister De Jonge verbood Europese regelgeving het Almelo en Hof van Twente om de overige Twentse gemeenten te informeren over waarom zij niet meer in zee waren gegaan met Victorie. "Dit ligt vast in Europees aanbestedingsrecht", aldus de minister.

Doeltreffend

De aanpak van de gemeenten Almelo en Hof van Twente blijkt doeltreffend. Een aantal zorgbureaus zag blijkbaar de bui al hangen en schreef zich niet eens meer in voor een nieuw contract, zo blijkt uit de antwoorden van de minister.

Maar de twee gemeenten hebben ook een aantal zorgbureaus afgewezen. Drie van deze zorgorganisaties sleepten de gemeenten daarop voor de rechter, maar daar kregen ze nul op het rekest.

Informatie-uitwisseling

De minister wijst erop dat de affaire rond Victorie heeft geleerd dat uitwisseling van gemeenten op het gebied van foute zorgbureaus van cruciaal belang kan zijn. Daarbij wijst hij op de mogelijkheid dat gemeenten zich kunnen aansluiten bij het landelijk Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ). Refererend aan het Almelose 'casino-zorgbureau': "Deze casus laat het belang van de uitwisseling van informatie tussen betrokken partijen zien", schrijft de minister.

Ook wilde Kamerlid Hijink van de minister weten hoe het zit met de andere bevindingen uit het rapport van de sociale recherche: dat gewelddadige incidenten in de doofpot verdwenen en dat Victorie-medewerkers niet over de vereiste diploma’s beschikten.

Volgens de minister had de Inspectie Gezondheidszorg in 2015 nog een bezoek aan het Almelose bureau gebracht en daarbij was destijds alles in orde. Vervolgens zijn er geen meldingen meer binnengekomen dat die situatie na verloop van tijd was veranderd.

Tegen de directrice van Victorie is intussen aangifte gedaan van zorgfraude. De minister antwoordt dat hij geen uitlatingen kan doen over dit vertrouwelijke onderzoek, maar wijst erop dat Almelo intussen een procedure is opgestart om het verdwenen zorggeld terug te vorderen. "Ik heb alle vertrouwen in de aanpak van de gemeente Almelo", aldus minister De Jonge.