Schoolopdracht 15-jarige Anna uit Heeten gaat viraal: "Kan het wat minder met kritiek op boeren?"

Schrijf een column, dat was de opdracht waarmee de 4havo-scholiere thuis kwam. En thuis, dat is op de boerderij. In Heeten. "En ik krijg natuurlijk van alles mee aan de keukentafel", vertelt Anna. Dus dat boerenleven moest het onderwerp van de column maar worden.



Keihard werken

Maar dan niet alleen het boerenleven, vervolgt ze: "Ik zie mijn ouders keihard werken, alles over hebben voor hun dieren en hun bedrijf. Maar als je dan op social media die felle reacties op boeren ziet, zonder dat ze precies weten waar ze het over hebben, dan doet dat pijn."



De persoonlijke column, waarin ze schetst hoe haar ouders liefdevol alles opgeven om hun bedrijf draaiende te houden, rolde dan ook als vanzelf uit het toetsenbord. "Ik ben gaan zitten en dit kwam er uit. Ik hoefde er niet eens over na te denken, het ging vanzelf."



Toch op Facebook

Aanvankelijk wilde ze de column inleveren en hem verder aan niemand laten lezen. Toch ging ze overstag en liet iemand het verhaal lezen. "Die was meteen enthousiast. Dit moest ik delen, vertelde ze. Dus toen heb ik hem maar op Facebook gezet."



Daar werd het verhaal het afgelopen weekend al ruim 300 keer gedeeld. Ook de reacties zijn overweldigend, aldus Anna. "Het ging zo snel allemaal, dat had ik echt niet verwacht. En bijna alleen maar positieve reacties, da's ook wel eens leuk."



Denk aan de toon

Want dat is uiteindelijk de reden waarom ze de column schreef: de negatieve reacties op het boerenleven. Dat die wel zullen blijven, begrijpt Anna. "Dat mag ook, want sommige kritiek snijdt ook best hout. Maar de felheid van die reacties, het vuur waarmee mensen er meteen vol in vliegen. Dat is echt onnodig en jammer."



Want, zo besluit ze, boeren staan heus open voor kritiek. "Die negatieve reacties zijn pijnlijk, maar we zijn heus wel bereid om het gesprek aan te gaan of uitleg te geven. Maar door die felheid is alle ruimte voor discussie weg en sta je meteen lijnrecht tegenover elkaar. Denk dus aan je toon. Ik hoop dat ik dat kan overbrengen met dit verhaal."



Lees hier de column van Anna:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33