Deelnemers Miglia Daventria zamelen 18.000 euro in voor het goede doel

Zij gaan het bedrag inzetten om een groot aantal zorgbehoeftigen een mooie avond te bezorgen tijdens de opening Deventer op Stelten 2019.

Trots op ons goede doel

"Al een aantal jaren is het Rode Kruis Deventer ons goede doel. Vorig jaar is er € 14.000 opgehaald en heb ik met eigen ogen mogen zien, hoe enorm er wordt genoten, tijdens de besteding van het opgehaalde bedrag", aldus Marco Achtereekte, wedstrijdleider Miglia Daventria.

Een dagje uit

"Natuurlijk is het zo dat we vandaag bij elkaar zijn met een stel fanaten, autoliefhebbers pur sang. Zij beleven, ieders op hun eigen manier, een mooie dag. De één vanwege de prachtige route, de ander vanwege het spelelement en weer een ander geniet met volle teugen van het rijden in zijn of haar bijzondere vehicle", aldus Achtereekte.

Miglia Daventria 2019 (Foto: Esther Rikken)

Ieder zijn ding

Zittend in hun Porsche spreken we Rico ten Hag en Marco Elsweier, deze heren gaan voor de winst. Terwijl er even verderop rustig een Bentley voorbijrijdt, met daarin meneer en mevrouw Groenouwe, genietend van natuurlijk hun voertuig én de prachtige omgeving.

Miglia Daventria 2019 (Foto: Esther Rikken)

Hard werken

Team Expeditie Oost probeert werk en deelname te combineren. "En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik moet eerlijk bekennen dat we de meest ideale route op papier hebben, al een tijdje in ons bezit om helemaal eerlijk te zijn. Maar eh, dat betekent niet dat we het makkelijk hebben".

Een ervaring rijker

"De 220 deelnemer 'vliegen' echt alle kanten op, uit onwetendheid wat betreft de te volgen route. Het is een hele opgave om ze te volgen én in beeld te brengen. Het is een bijzondere ervaring", aldus verslaggever Esther Rikken.

Miglia Daventria 2019 (Foto: Gerard Hellwich)