Twee nieuwe Overijsselaars nemen plaats in Eerste Kamer

Vandaag konden alle 570 leden van Provinciale Staten hun stem uitbrengen op de Eerste Kamer. De 47 Overijsselse Statenleden deden dat vanmiddag op het provinciehuis in Zwolle.

Theo Rietkerk

Het CDA bleek voldoende stemmen te krijgen om de Overijsselse kandidaat Theo Rietkerk af te vaardigen (plek 5). De partij kreeg vandaag negen zetels.



Rietkerk was eerder Tweede Kamerlid en gedeputeerde in Overijssel. Nu is hij voorzitter van het College van Bestuur van onderwijsorganisatie Landstede in Zwolle. Naast Rietkerk had ook Hester Maij uit Delden zich verkiesbaar gesteld voor het CDA (plek 21). Zij redde het niet.

Henk Jan Meijer

Voor de VVD neemt de Zwolse burgemeester Henk Jan Meijer plaats in de Eerste Kamer (plek 8). De partij haalde vandaag twaalf zetels en werd daarmee samen met Forum voor Democratie de grootste. Meijer stopt in september als burgemeester en wordt dan de nieuwe president-commissaris van Wildlands Adventure Zoo in Emmen.



Overige kandidaten

De overige regionale kandidaten haalden het niet. Voor de PVV waren Erik Veltmeijer uit Vroomshoop (plek 8) en Sebastiaan Stöteler uit Almelo (plek 11) in de race. Voor D66 stond Zwollenaar Aart Karssen op de lijst (plek 17). De ChristenUnie liet Gerdien Rots meedoen, ook uit Zwolle (plek 8). Erik Meijboom uit Diepenheim stond op de lijst voor 50Plus (plek 4).



Twentse Kamerleden

Met de wissel van de wacht in de Eerste Kamer nemen in juni twee Twentse politici afscheid. Het gaat om voormalig UT-rector Anne Flierman uit Markelo (CDA) en oud-burgemeester Menno Knip van Almelo (VVD).