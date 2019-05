NFI doet na jaar nieuw onderzoek in moordzaak Daan Mellée uit Enschede

Aan het begin van de middag is bij het 'moordpand' aan Het Oosterveld een zogenoemde PD-unit neergezet: een vrachtwagen van waaruit het forensisch onderzoek wordt gecoördineerd. Forensisch experts zijn vervolgens de woning binnen gegaan.

Een politiewoordvoerder wil slechts kwijt dat het gaat om aanvullend technisch onderzoek: "Wat dat inhoudt gaan we verder niet op in. Wellicht dat we daar later alsnog iets over kunnen zeggen, maar vooralsnog willen we er niets over kwijt omdat we daar op termijn last van kunnen hebben."

Doodgeschoten

Daan Mellée onderhield een knipperlichtrelatie met zijn vriendin. Nadat de twee de avond ervoor een heftige ruzie hadden gehad, werd het ontzielde lichaam van Daan de volgende ochtend in de woning teruggevonden. Hij bleek doodgeschoten, zo maakte het rechercheteam pas later bekend.

In deze zaak werden meerdere Enschedeërs aangehouden, maar zij zijn later weer op vrije voeten gesteld. Twee van hen gelden nog wel als verdachte, zo meldt een woordvoerder.