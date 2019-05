De schilderijen van Michael Triegel: klassiek maar tóch van nu

Het werk van de Duitse schilder Michael Triegel wordt nu geëxposeerd in Museum de Fundatie in Zwolle. Bij binnenkomst lijkt het alsof je een enkeltje Renaissance hebt geboekt. Maar ondanks al deze klassieke en religieuze elementen is het werk, als je goed kijkt, juist écht van nu.

"Ja, dit is niet mis, hè?" zegt Ralph Keuning als hij de expositieruimte instapt. Keuning, directeur van Museum de Fundatie, is blij met de tentoonstelling die afgelopen zaterdag van start ging. "Dit is grappig genoeg hele moderne schilderkunst, terwijl je dat niet direct zou zeggen."

Zoon van de DDR

Triegel, geboren in 1968 in Erfurt, studeerde aan de befaamde kunstacademie in Leipzig, waar ook Neo Rauch is opgeleid. "In Leipzig wordt op een hele eigen manier geschilderd", vertelt Keuning. "Daar is decennialang een atypische kunstweg gevolgd." Dat was in de DDR-periode, een tijd waarin abstracte kunst een ondergeschoven kindje was. En dát is terug te zien in het realistische werk van Triegel.

Tegenstrijdigheden

De Duitse schilder liet zich in 2014 dopen, terwijl er van zijn ouders wordt gezegd dat ze agnosten waren. "Hij is geïnfecteerd geraakt door zijn opdrachtgevers. Het is wel heel interessant dat hij het katholieke geloof zo omhelst heeft", zegt Keuning. Hij omschrijft Triegel zelf als een katholieke agnost uit de DDR. Drie tegenstelling in één. "Dat maakt dit hele raadselachtige kunst. Het is heel vreemd, maar héél goed."

De tentoonstelling Michael Triegel – Discordia Concors is tot en met 1 september te zien in Museum de Fundatie in Zwolle.