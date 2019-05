Het enige uitvaartcentrum in Holten gaat dicht: krijgt het dorp een nieuwe?

Het uitvaartcentrum aan de Oude Deventerweg in Holten sluit per 15 juni haar deuren. Het CDA in Rijssen-Holten vind dat een groot verlies en stelt vragen aan het college van B&W omdat de gemeente eigenaar van de grond is.

Monuta verzorgt samen met partner Nijkamp Uitvaartzorg de exploitatie van de aula. Voor mensen die geen thuisopbaring willen, is het de enige plek waar dat in Holten kan.

Volgens een persbericht van Monuta sluit het uitvaartcentrum omdat het niet meer aansluit bij haar kwaliteitseisen en -wensen voor een uitvaartcentrum. Opbaringen en afscheidsdiensten zullen vanaf 16 juni plaatsvinden in het uitvaartcentrum aan de Lentfersweg in Rijssen.

Vragen van het CDA

Het CDA vraagt aan het college of het op de hoogte is van de sluiting."De gemeente is eigenaar van de ondergrond van de aula. Wat voor rol kan de gemeente als eigenaar van de grond in deze situatie spelen?", vraagt CDA raadslid Henk Nijkamp.

“We begrijpen dat mensen het jammer vinden dat er in Holten geen uitvaartcentrum meer is. Vanuit Nijkamp Uitvaartzorg denk we graag mee welke opties er zijn in Holten. Denk hierbij aan een thuisopbaring of een dienst in een andere locatie in het dorp. Uiteraard zijn we in contact met diverse locaties in het dorp om te bekijken of zij open staan voor afscheidsdiensten,” zegt Johan Nijkamp van Nijkamp Uitvaartzorg uit Rijssen.

Oproep

Het CDA roept het college op om in gesprek te gaan met Monuta/Nijkamp Uitvaartverzorging om te kijken of er mogelijkheden zijn om de aula toch open te houden.