Boulderteam uit Enschede krijgt topsportstatus

Met het gemak van een kat klimt de 13-jarige Joep Voogsgerd via gele blokjes tegen de wand op. Aan zijn voeten heeft hij speciale klimschoenen en zijn handen zijn wit van het magnesium tegen zweethanden.

Als hij boven is tikt hij met twee handen het bovenste gele blok aan en laat zich dan vier meter naar beneden vallen op de dikke mat. Hij is één van de zeven klimtalenten uit het Top Climbing Twente- team. "Ik vind boulderen een hele gave sport".

Hoe je kan winnen met deze sport zie je in deze video (tekst gaat verder onder de video):

Talent ontwikkeling

Joep is zeker niet de enige die het een stoere sport vindt. Het Mulier instituut deed in 2018 onderzoek naar de opkomst van nieuwe sporten, waaronder boulderen. Het aantal boulderhallen in Nederland steeg sinds 2009 gestaag en ook het aantal leden van bergsportverenigingen groeide mee.

In de beginjaren werd boulderen niet serieus genomen als wedstrijdsport, maar daar komt vanaf de eerstvolgende Olympische Spelen verandering in. In Tokio strijden professionele klimmers en boulderaars voor het eerst om een Olympische medaille.

TOC

De talenten in Twente hebben dus een doel om naar toe te werken en om dat te bereiken trainen ze hard. Met de komst van een topsport opleidingscentrum wordt het voor de leden gemakkelijker om het trainen te combineren met school en studie. Daarnaast krijgt het talententeam door de nieuwe status ook eenvoudiger toegang tot subsidies van de provincie en worden de lijntjes naar het Nederlandse team in een vroeg stadium gelegd.

Hoofdcoach Irene Pieper zet zich met hart en ziel in om een gunstig klimaat te creëren voor de jeugd in Twente. "We willen een plek bieden waar klimtalenten uit het oosten het beste uit zichzelf kunnen halen."

Frits Cattenstart van de Nederlandse Bergsport en Klimvereniging (NKBV) kwam het talententeam in Twente hoogstpersoonlijk feliciteren. "Voor sporters in elke sport is het een lange weg van lokale vereniging naar het Nederlandse Team. Het is van belang dat jonge mensen ergens worden getraind waar ze geborgen zijn, waar ze door kunnen groeien en dat de stap naar het nationale podium overbrugbaar wordt. Dus we zijn heel blij met deze TOC in Twente."

Goud voor Nederland?

Maar een Nederlandse boulderkampioen, daar moeten we waarschijnlijk nog even op wachten. De deelnemers die de wereldbekerwedstrijden momenteel domineren komen voornamelijk uit bergachtige landen als Oostenrijk, Slovenië, en Japan. Maar met een TOC in Enschede is de eerste stap naar het ere-podium gezet.