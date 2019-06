Wordt RTV Oost-redacteur de nieuwe eSporter van FC Twente?

Waarom zou ik het niet proberen?, vroeg ik mij af toen ik de oproep op de site van FC Twente las. Vroeger kon ik dat best aardig, gamen. Maar dat was op de Atari en de Commodore 64. In lang vervlogen tijden dus. Thuis heb ik alleen een overjarige Playstation 2, waar ik nauwelijks op speel. Nu staat er tijdelijk een Playstation 4 van een collega.

Tienduizenden euro's

Als eSporter kun je een boterham verdienen met het spelen van games. Door een club uit de eredivisie te vertegenwoordigen in de eDivisie. Daar spelen eSporters van de achttien eredivisieclubs tegen elkaar op Playstation 4 of Xbox One. Daar word je voor betaald en bij (buitenlandse) toernooien zijn tienduizenden euro's te winnen, soms zelfs tonnen.

Ik zocht Bryan Hessing, landskampioen in de eDivisie, op in het stadion van Heracles Almelo. Hij is kampioen geworden op de Xbox One, maar kan ook aardig uit de voeten op de Playstation. In het stadion is een skybox volledig ingericht als gameroom. Rond wedstrijden van Heracles speelt de jeugd hier toernooitjes. Samen met Bryan, want eSporter zijn is meer dan alleen FIFA spelen.

Kans verkeken

Dat ik nog aan mijn skills moet werken, wordt duidelijk als ik een mogelijkheid zie om één van mijn spelers vrij voor de keeper te zetten in één van de potjes die ik tegen Bryan speel. Mijn handen zijn de draad volledig kwijt op het moment dat ik een pass wil geven. Ik heb geen idee meer welk knopje waar zit. Weg kans.

"Verdedigen", zo luidt het belangrijkste advies van Bryan Hessing als ik hem vertel dat ik, behalve de basis, weinig kaas heb gegeten van het spelletje. "Hopen dat je een goal maakt en dan zoveel mogelijk tijdrekken." Verdedigend spelen en een beetje extra oefening kan ook geen kwaad, adviseert de specialist.

Oefenen heb ik gedaan, maar het mocht allemaal weinig baten, want in de eerste ronde van mijn kwalificatietoernooi ging ik er al kansloos af. Na de eerste helft stond ik al met 0-4 achter. En ik speelde nog wel precies zo als Bryan mij verteld had. Op de verdediging dus, maar die tactiek kon na acht minuten al de prullenbak in toen ik de eerste goal tegen kreeg.

Jong deelnemersveld

En natuurlijk was mijn tegenstander veel beter dan ik. Veel jonger dan ik, en hoewel hij zich bescheiden opstelde, heel aardig getraind in het spelletje. Met mijn 41 jaar viel ik behoorlijk uit de toon in een deelnemersveld dat bestond uit tieners en begin twintigers, hoewel er ook nog een 59-jarige speler meedeed. Ook hij ging roemloos ten onder. Verder vooral jonge jongens, van wie er een paar erg goed waren.

Helemaal met een slecht gevoel stapte ik trouwens niet De Grolsch Veste uit. Want in de tweede helft gooide ik de schroom van mij af. Op zoek naar de eretreffer ging ik vol op de aanval. Uiteindelijk leverde dat zelfs nog één goed schot en een paar kleine kansjes op. En in de tweede helft kreeg ik verrassend genoeg maar twee goals tegen.

0-6 verloren dus, maar het had slechter gekund, want sommige jongens werden met dubbele cijfers naar huis gestuurd.

Uiteindelijk wordt op de open dag van FC Twente op 7 juli bekend wie de nieuwe eSporter van FC Twente wordt. Afgelopen maandag was er al een voorronde en ook vrijdag wordt nog een voorronde gespeeld. Uit elke voorronde blijven zes spelers over, die met elkaar de strijd aan gaan in de halve finale.

Zelf eSporter worden?

Wat het ook jouw droom om eSporter te worden van FC Twente, maar ben je je vergeten aan te melden? Jouw droom hoeft nog niet voorbij te zijn. Morgen zijn er weer voorrondes vanaf zes uur 's avonds in De Grolsch Veste. Kijken kan altijd en meedoen misschien ook nog wel. Niet alle spelers die zich hebben opgegeven, komen opdagen. Gisteren was het nog mogelijk om je in het stadion in te schrijven. Misschien kan dat morgen wel weer.

Oh ja, die Playstation van mijn collega, gaat voorlopig niet terug. Ik blijf nog even oefenen.