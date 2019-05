Volkert van der Graaf doet aangifte tegen Han ten Broeke om laster

Het tweetal gaf commentaar op de berichtgeving dit weekend dat Van der Graaf, die Pim Fortuyn doodde in 2002, zich niet aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling zou houden. Van der Graaf is niet geëmigreerd, wat een van de argumenten was om van zijn meldplicht af te komen.

Volgens de advocaat wordt zijn cliënt neergezet als iemand die onbetrouwbaar is en zich niet aan de voorwaarden houdt. "Maar dat heeft hij altijd wel gedaan. Wij willen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met wat er publiekelijk over hem gezegd wordt", aldus Jebbink.



Freerider

Ten Broeke noemde Volkert in het programma een 'freerider' die misbruik maakt van de vrijheid van de rechtstaat.



"De rechtstaat is taai en dat is maar goed ook, want dat levert ons vrijheid op", aldus Ten Broeke. "En sommigen maken misbruik van die vrijheid. En Volkert van der G. is zo'n iemand. Dat weten we. Het is een freerider op de vrijheden die er nou eenmaal zijn."

"Daarom moet de rechtstaat nu ook zijn tanden laten zien", vervolgt de politicus. "Dat betekent dat de Kamer nu eindelijk moet doorpakken met die voorwaardelijke invrijheidstelling. En als de voorwaarden voor dat laconieke regiem was dat hij zou vertrekken en hij heeft dat niet gedaan omdat hij een beetje zit te ontspannen in zijn huisje in Apeldoorn en ik geloof ook nog in zijn buitenhuis in Harderwijk en hij is niet vertrokken naar Australië of een andere plek, dan vind ik dat de oorspronkelijke situatie weer hersteld moet worden. Dan moet hij zich weer persoonlijk gaan melden met alle beperkingen die daarbij zitten. Het is van tweeën één en we zijn voortdurend te laconiek met dit soort zaken. En dat holt rechtsbesef bij mensen uit en daar moet die rechtstaat zich nog veel meer zorgen over maken dan dit soort freeriders."



Ten Broeke vervolgt in het radioprogramma: "Hij heeft geboet voor wat hij heeft gedaan, hij heeft de straf gekregen die wij daar met zijn allen voor hebben bepaald. Daar kan iedereen het zijne van vinden, maar vervolgens komt er een voorlopige invrijheidstelling met beperkingen en hij wenst van die beperkingen te worden vrijgesteld. Dat krijgt hij nog voor elkaar. Ik denk dat dat al kwestieus was, maar goed dat is gebeurd onder de voorwaarden dat hij zal vertrekken. Dat doet hij niet. Prima, direct weer in het oude regime terugzetten.