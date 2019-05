Banengroei in Overijssel halveert de komende jaren

Het groeitempo van banen is de komende twee jaren flink lager in Overijssel. Het UWV verwacht dat het aantal banen in 2019 en 2020 stijgt met 27 duizend: dat is bijna evenveel als in heel 2018, toen het aantal banen met 26 duizend steeg. Door de vergrijzing zal de zorg- en welzijnssector de komende jaren het hardst blijven groeien; met 10 duizend banen.

In totaal zullen eind 2020 in Overijssel en Gelderland Noord 870 banen zijn. Er blijven dus banen bij komen, maar het tempo ligt lager dan eerdere jaren.

zorg- en welzijn groeisector

Zorg en welzijn is de sector met de grootste banengroei in Overijssel en Gelderland Noord, met een toename van 10 duizend banen in beide jaren samen. Door de vergrijzing komen er vooral banen bij in de verpleging, verzorging en de thuiszorg. Daarna volgt de detailhandel en autosector met 3 duizend banen. In twee sectoren daalt het aantal banen. In landbouw, bosbouw en visserij neemt het aantal banen met een paar honderd af. Bij de financiële dienstverlening is er al een aantal jaren een daling. In 2020 zijn er in deze sector bijna duizend banen minder dan in 2017.

Banengroei uitzendsector neemt af

In de uitzendsector groeit het aantal banen nog steeds in Overijssel en Gelderland Noord. Met een verwachte toename van bijna 3 duizend banen in 2019 en 2020 samen, is de groei echter lager dan voorheen. Alleen al in 2018 nam het aantal uitzendbanen met bijna 5 duizend toe. De banengroei bij de uitzendbranche loopt meestal terug als er een tijd van economische groei is geweest. Bedrijven nemen dan zelf weer personeel in dienst. Ook reageert de uitzendbranche sterk op veranderingen in de economie. Daarnaast is het voor uitzendbureaus vanwege de krapte op de arbeidsmarkt lastig om uitzendkrachten te vinden.

Meer mensen vinden baan vanuit WW-uitkering

UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in 2019 daalt naar ruim 21 duizend. Eind 2020 blijft dit aantal ongeveer gelijk. Het aantal WW-uitkeringen is daarmee 15 procent lager dan eind 2018.

De krapte op de arbeidsmarkt is terug te zien in de toenemende uitstroom naar werk vanuit de WW. Steeds meer mensen vinden een baan. In de eerste helft van 2018 waren ruim zeven op de tien personen uiterlijk een maand na beëindiging van de WW-uitkering weer aan het werk. Dit aandeel nam toe ten opzichte van voorgaande jaren.

Afname doorstroom bijstand na WW-uitkering

De gunstige economische ontwikkelingen hebben ook een positief effect op de doorstroom van WW naar bijstand in Overijssel en Gelderland Noord. Het percentage personen dat na afloop van een WW-uitkering doorstroomt naar de bijstand daalt in 2017 naar 4,2%. Dit komt neer op bijna 1.800 personen. In de twee voorgaande jaren lag dat aandeel nog op 5,4%.