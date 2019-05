Wat betekent die mysterieuze graffiti met #BBTY in Holten en Rijssen?

Op Facebook en Instagram zijn speciale pagina's aangemaakt met de hashtag BBTY0548. De maker van het account schrijft: "Binnenkort gaat er iets groots gebeuren in Rijssen-Holten. Ben je benieuwd wat jou te wachten staat? Volg ons en stay tuned!"

Burgemeester weg?

Op internet is te lezen dat BBTY staat voor 'Be Better Than Yesterday', maar sommigen speculeren op Facebook dat de afkorting voor 'Bye Burgemeester, Thank You' staat.

Volgens Facebook-gebruikers lijkt het silhouet dat is afgebeeld sterk op die van burgemeester Arco Hofland. Wij hebben een vergelijking gemaakt en oordeel zelf.

Heeft burgemeester Arco Hofland iets met de actie te maken? (Foto: Instagram/gemeente Rijssen-Holten)

Boer Jan

Ondertussen heeft ook Boer Jan van Expeditie Robinson een soort van tatoeage laten zetten. De politie heeft ook een foto geplaatst op sociale media met de vraag of ze dit mysterie moet onderzoeken.

Boer Jan van Expeditie Robinson heeft een tatoo laten zetten (Foto: Facebook/#BBTY)

De politie onderzoekt het mysterie (Foto: Facebook)

Wedstrijd

Het viel de jeugd van jeugdhonk Hole-10 in Holten ook op en bedacht een spontane actie."Deze graffiti al gespot op straat? Wij hebben ook geen idee wat het is, maar we maken er maar een leuke wedstrijd van!"

Jeugdhonk Hole-10 bedacht een spontane actie (Foto: Instagram/Jeugdhonk Hole-10)

De grote vraag blijft welk groots gebeuren Rijssen-Holten te wachten staat.