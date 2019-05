Directeur waarschuwt supporters GA Eagles: "Hebben nog een voorwaardelijke straf"

Mocht Go Ahead Eagles vanavond promoveren naar de eredivisie vindt er op het veld een pitch-invasion plaats. Supporters mogen dan het veld op om de promotie met de spelers te vieren, maar wel pas als de arbitrage en de tegenstander het veld verlaten heeft. "De speaker geeft het startsignaal, als het daarvoor al gebeurt lopen we het risico om een wedstrijd zonder publiek te spelen komend seizoen", waarschuwt directeur Jan Willem van Dop.

De aanklager betaald voetbal van de KNVB gaf Go Ahead Eagles in april 2018 een forse boete en een voorwaardelijke straf van een duel zonder publiek na ongeregeldheden bij Go Ahead Eagles-De Graafschap. Supporters betraden toen het veld. De looptijd van die straf loopt nog, en de directeur wil ongeregeldheden ten alle tijde voorkomen.

"Het zou natuurlijk ontzettend zonde zijn. Dat we straks bij promotie in de eredivisie beginnen met een leeg stadion", zegt Van Dop die ook nog een andere waarschuwing heeft voor de supporters. Het stadion is uitverkocht en op de zwarte markt worden kaarten voor veel geld aangeboden: "Wij houden de illegale kaartverkoop in de gaten. Als we zien dat kaarten worden doorverkocht, blokkeren we ze en hebben die mensen geen toegang tot de wedstrijd."

Go Ahead Eagles kan vanavond dus naar de eredivisie promoveren, maar volgens de directeur van Go Ahead Eagles is het voor de club geen must om vanavond RKC te verslaan. "We zijn de goede weg ingeslagen, en het zou heel er mooi zijn. Maar het is niet zo dat we vanavond moeten promoveren. Maar laten we duidelijk zijn dat we het heel graag willen."

De directeur wil nog niet op de zaken vooruit lopen en aangeven hoe groot de begroting van Go Ahead Eagles volgend seizoen wordt bij promotie. "Maar dat het om een paar miljoen gaat moge duidelijk zijn", aldus Van Dop. De Deventer club krijgt bij promotie sowieso al een kleine twee miljoen euro aan tv-geld. Daarnaast komt er meer geld aan sponsorinkomsten. “We hebben duidelijk naar alle sponsoren aangegeven dat de prijzen iets omhoog gaan. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de stoelen”, aldus Van Dop. "Maar laten we duidelijk zijn dat we de wedstrijd eerst nog moeten spelen."

En die wedstrijd is vanavond natuurlijk uitgebreid te volgen bij RTV Oost. Op TV beginnen we om 17:30 uur met een voorbeschouwing en de wedstrijd is integraal te volgen via Radio Oost.