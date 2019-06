‘Zomerexpo’ bij TV Oost

‘Europa’ is het onderwerp van de zevende editie van ArtWorlds’ ZomerExpo in Museum De Fundatie in Zwolle. RTV Oost Programmamaker Inga Tjapkes zegt hierover: “In de Zomerexpo doet een kunstwerk ertoe om het werk zelf en tellen reputaties niet.”

“De kunst moet weer voor zichzelf spreken,” vult Carlien Oudes, oprichter van de Stichting ArtWorlds, aan. “Een juniorjury, een vak- en publieksjury kozen uit anoniem ingezonden werken. Eerst hingen de werken in een oude hal, nu zijn er grote museumwanden waar ineens thema's die onder de kunstenaars leven komen bovendrijven."

Museumdirecteur Ralph Keuning van de Fundatie, liefhebber van een discussie over wat Europa kan betekenen, zegt erover: “Een werelddeel in verwarring. Met de Europese verkiezingen voor de deur was het juist nu interessant om kunstenaars te vragen na te denken over Europa en erop te reflecteren in hun werk. Het leverde kunst op van propaganda en uitgesproken kritisch werk, tot arcadische en paradijselijke voorstellingen.” De museumdirecteur mocht zelf niet mee kiezen! De 250 geselecteerde kunstwerken zijn te zien in Kasteel het Nijenhuis Heino en in ‘De Wolk’ van De Fundatie in Zwolle. Komt u daar (ook) nog es!

OverUIT de Kunst zie je op zondag 9 juni bij TV Oost vanaf 11.20 uur.