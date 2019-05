Kliniek Veldzicht in Balkbrug bestaat 125 jaar en wil verder groeien

De geschiedenis van de kliniek en haar patiënten is bijzonder. In de afgelopen 125 jaar heeft de instelling verschillende functies gehad. In 2013 dreigde de toenmalige tbs-kliniek zelfs te moeten sluiten, door protestacties van het personeel, die gesteund door de lokale bevolking en de regionale politiek, werd met veel moeite voorkomen dat de grootste werkgever van Balkbrug zou moeten sluiten.

De kliniek biedt momenteel plaats aan 172 patiënten en zo’n 430 medewerkers.

Geschiedenis

Veldzicht is al 125 jaar een begrip in Balkbrug. De gemeenschap wordt nauw betrokken bij de kliniek, veel inwoners zijn er werkzaam.

De kliniek is in 1894 begonnen als opvoedingsgesticht voor jongens en werd later een rijksasiel voor psychopaten die de maatregel TBR, Ter Beschikking van de Regering, en in latere jaren tbs opgelegd kregen.

Na de dreigende sluiting in 2013 heeft de kliniek zich gespecialiseerd in de behandeling van vreemdelingen met een niet westerse achtergrond die zijn aangewezen op psychische zorg. Daaronder vallen verschillende doelgroepen, variërend van verwarde asielzoekers tot vreemdelingen die tbs hebben. De vraag naar die zorg is groot.

Uitbreiding psychische zorg vreemdelingen

De kliniek is momenteel met het Rijk in gesprek over uitbreiding van haar takenpakket. Er zijn plannen om op het terrein van de kliniek een opvang te bouwen voor vreemdelingen met een complexe psychische hulpvraag die overlast veroorzaken en binnen de gemeente waar ze wonen niet te handhaven zijn.

Rob van der Plank

algemeen directeur CTP Veldzicht

De gesprekken over de nieuwbouw waar deze specifieke doelgroep gehuisvest zal worden, liggen momenteel stil vanwege het vertrek van staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid. De onderhandelingen zullen weer opgepakt worden als de opvolger van Harbers bekend is.