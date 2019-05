Voorstel: zes koopzondagen per jaar in Westerhaar en Vroomshoop

Koopzondag in de gemeente Twenterand is weer een stap dichterbij. Het college wil maximaal zes koopzondagen per jaar toestaan in Vroomshoop en Westerhaar-Vriezenveensewijk.

"Met dit voorstel houden we zoveel mogelijk rekening met elkaar en met de uitkomsten van de peiling." Daarmee geeft wethouder Bart-Jan Harmsen aan wat het uitgangspunt bij het maken van een voorstel aan de gemeenteraad over de koopzondag in Twenterand was.

Peiling

Niet in alle kernen in Twenterand stonden ze te springen om koopzondagen. Daarom werd er een peiling gehouden. Daaruit kwam naar voren dat de mening over de koopzondag in de dorpen en tussen inwoners, ondernemers en kerken verschilt.



"Dat is helemaal niet erg en had ik ook eigenlijk wel verwacht," aldus Harmsen. "Ik weet ook wel wat er leeft binnen de gemeente en heb ook respect voor ieders standpunt hierin. Wel vind ik dat als we zo’n peiling doen, je ook daadwerkelijk met de uitkomsten aan de slag moet en dat hebben we gedaan."

Den Ham en Vriezenveen

Op basis van de evaluatie blijkt dat in Den Ham en Vriezenveen op dit moment geen draagvlak is voor koopzondagen. In Vroomshoop, Westerhaar-Vriezenveensewijk en Geerdijk is wel behoefte aan koopzondagen.

Vanwege het winkelaanbod in Geerdijk wordt daar geen mogelijkheid tot koopzondagen geboden, hoewel er wel behoefte aan is.

Tijdstippen

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, worden de zes koopzondagen gehouden tussen 12:00 en 18:00 uur. "Er is gekozen voor deze tijdstippen omdat de meeste kerkdiensten in de ochtend of avond plaatsvinden. Zo is geprobeerd om rekening te houden met onze inwoners die ongestoord naar de kerk willen gaan."

Harmsen vervolgt: "Een oplossing waar iedereen het 100 procent mee eens is, is er immers niet, maar zo probeer je toch rekening te houden met elkaar."

Anderhalf jaar

Om ervaring op te doen, wordt de gemeenteraad voorgesteld om anderhalf jaar, tot eind 2020, de opzet met zes koopzondagen te proberen. In het eerste kwartaal van 2021 worden de mogelijkheden voor koopzondagen opnieuw geëvalueerd en indien nodig wordt de verordening winkeltijden aangepast.

De gemeenteraad buigt zich nog voor de zomervakantie over dit voorstel. Als de raad dit voorstel aanneemt, dan zullen de ondernemers uiteindelijk met elkaar besluiten op welke data de koopzondagen plaats zullen vinden.