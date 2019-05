De herrijzenis van Go Ahead Eagles die uitmondde in een nachtmerrie

Wat de kroon op de wederopstanding van Go Ahead Eagles had moeten zijn, draaide uit op een nachtmerrie. Ze stonden met anderhalf been in de Eredivisie, maar het mocht uiteindelijk niet zo zijn. In De Adelaarshorst leek de Deventer ploeg na een treffer van Pieter Langedijk in de slotminuut tegen RKC Waalwijk op weg naar het hoogste niveau. Wat volgde was een hartverscheurende ontknoping met een keiharde knock-out in de slotseconden: 4-5. Een overzicht van het bewogen jaar van Go Ahead Eagles.

Het roer gaat om

Go Ahead Eagles had een gitzwart seizoen achter de rug. De Adelaars eindigden na de degradatie uit de Eredivisie als zeventiende in de Jupiler League. Het weerhield John Stegeman er niet van om op basis van zijn gevoel én verstand als trainer aan de slag te gaan bij zijn jeugdliefde. Het doel was duidelijk: het Deventer-voetbalwerk moest weer op de Nederlandse voetbalkaart worden gezet.

In de zweem van Stegeman maakten ook Roland Baas en Jaroslav Navrátil de overstap van Heracles Almelo naar Go Ahead Eagles. Met daarnaast de komst van ervaren mannen als Istvan Bakx, Richard van der Venne, Thomas Verheydt, Jeroen Veldmate en Paco van Moorsel, stond er bij de seizoensstart een kwalitatief waardige selectie op het trainingsveld achter De Adelaarshorst.

Jaroslav Navrátil maakte net als trainer John Stegeman de overstap van Heracles Almelo naar Go Ahead Eagles

Daverende start

Go Ahead Eagles startte het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie uitstekend. In eigen huis werd Jong FC Utrecht met maar liefst 5-0 aan de kant gezet, waardoor de koppositie een feit was. De ruime zege op de jonge Domstedelingen kon Stegeman slechts mondjesmaat bekoren. "De koppositie is mooi, maar er zaten genoeg momenten in waar ik me wel druk om heb gemaakt." Go Ahead Eagles trok deze lijn door en bleef heel augustus vrij van puntenverlies. De nieuwe aanvalsleider Thomas Verheydt maakte vier treffers in zijn eerste zes duels

Géén polonaise

In de eerste serie wedstrijden toonde Go Ahead Eagles zich een uiterst sterk collectief en ging het als nummer twee op bezoek bij het uit de Eredivisie gedegradeerde FC Twente. In een kolkende Grolsch Veste waren het tot veler verbazing de bezoekers die aan het langste eind trokken. Smaakmaker Jaroslav Navrátil strafte gepruts van Ricardinho genadeloos af en tekende voor de enige treffer in de Overijsselse derby. Doordat concurrent Sparta Rotterdam op haar beurt dure punten morste tegen NEC, werd Go Ahead Eagles midden november weer de lijstaanvoerder.

De eerste seizoenshelft werd afgesloten met een 3-1 overwinning op RKC Waalwijk, maar voor Stegeman was het ruim daarvoor al lang en breed duidelijk: zijn equipe is niet goed genoeg voor het kampioenschap. "Ik zal nog wel vaker wedstrijden winnen in mijn leven, moet ik dan elke avond de polonaise lopen?"

John Stegeman wist het al geruimde tijd: Go Ahead Eagles gaat niet meedoen om de titel

De klad komt erin

Zoals door Stegeman voorspeld kreeg zijn elftal te maken met een dip. Go Ahead Eagles kwam beroerd uit de winterstop, strooide met punten, zakte op de ranglijst, maar zag ook dat de concurrenten allesbehalve geoliede machines waren - op het ongenaakbare FC Twente na. Het dieptepunt volgde eind februari in een treffen met Sparta Rotterdam, dat op dat moment twee punten minder verzamelde dan nummer drie Go Ahead Eagles. Op Het Kasteel beleefden de mannen van Stegeman een collectief offday en gingen ongenadig hard onderuit: 6-1. Het gat met lijstaanvoerder FC Twente was inmiddels angstaanjagend groot: twaalf punten. Go Ahead Eagles ging halverwege februari ongenadig hard onderuit bij Sparta Rotterdam

Go Ahead Eagles bleef kwakkelen en leek te snakken naar het einde van het seizoen. Het contrast met de eerste seizoenshelft was immers immens. Voor de winterse break noteerde Go Ahead Eagles twaalf overwinningen, drie gelijke spelen en vier nederlagen. Begin mei stond de teller op negentien driepunters, zes gelijke spelen en dertien verliespartijen.

De nacompetitie

De nacompetitie om promotie? Daar had Go Ahead Eagles weinig te zoeken, zo werd links en rechts gesteld. Maar bij het scheiden van de markt leerde men Go Ahead Eagles pas écht kennen. In de tweede ronde van de play-offs vormde FC Den Bosch de eerste horde. Na een 2-2 gelijkspel in Deventer leek Go Ahead Eagles bij FC Den Bosch af te stevenen op een 0-0 gelijkspel en daarmee een definitieve Keuken Kampioen Divisie-contractverlenging, maar in de laatste minuut van de officiële speeltijd kopte aanvoerder Jeroen Veldmate zijn ploeg naar de finale. Aanvoerder Jeroen Veldmate kopte zijn ploeg naar de finale

Hartverscheurende ontknoping

Go Ahead Eagles kon de Eredivisie ruiken. RKC Waalwijk, de nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie, vormde de laatste te nemen horde voor Stegeman en consorten. Het slotduel van het seizoen startte Go Ahead Eagles als morele winnaar, want drie dagen eerder werd er met 0-0 gelijkgespeeld in Waalwijk. In De Adelaarshorst voltrok zich echter een hartverscheurende avond. Go Ahead Eagles leek door de 4-3 van Pieter Langedijk in de slotminuut verzekerd van een terugkeer op het hoogste niveau, maar in extremis kreeg het alsnog een dreun van jewelste te verwerken. Stijn Spierings dompelde met 94 minuten en een handvol seconden op de klok heel Deventer in rouw en zorgde voor een gitzwart Eagles-einde.