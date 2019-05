Praat Mee: De overstap van GAE-trainer John Stegeman naar PEC Zwolle is not done

De overstap van GAE-trainer John Stegeman naar PEC Zwolle is not done

Kan je niet stemmen? Klik hier. Wil je via WhatsApp reageren? Scroll iets naar onderen en druk op het 06-nummer.

Het is een veelbesproken transfer, die van Go Ahead Eagles naar PEC Zwolle. Het maakt de tongen en emoties behoorlijk los. Zo reageerde schrijver en columnist Özcan Akyol behoorlijk fel op Twitter: "Als iemand in staat is om je club zo vies te verraden, is het misschien alleen maar goed dat hij vertrekt. Wij verdienen beter"

Al denkt Stegeman daar zelf anders over. "Na een mooi seizoen bij Go Ahead Eagles, waarin het op een haar na niet lukte om te promoveren, komt er voor mij persoonlijk nu een mooie kans om bij een stabiele eredivisieclub aan de slag te gaan."

Stem en reageer

Hoe denk jij hierover? Is het echt not done, of is dit een mooie stap in zijn trainerscarrière? Laat van je horen!