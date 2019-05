Slowaakse overvalverdachte alsnog de cel in voor wapen- en drugsbezit

Het lijkt er misschien op dat een 36-jarige man uit Slowakije naar Nederland was gekomen om casino's te overvallen, maar of de man ook daadwerkelijk zo'n overval aan het plannen was, is volgens de Rechtbank in Zwolle niet duidelijk. Die legde daarom geen straf op voor die verdenking. Wel moet de man een half jaar de cel in omdat hij drugs en een geladen pistool in zijn bezit had. Tegen de man was een celstraf van één jaar geëist.

De man werd op 7 januari aangehouden op een industrieterrein in Deventer, na een melding van een beveiliger. Die vertrouwde het niet dat er een auto met een kenteken uit het voormalige Oostblok midden in de nacht op het industrieterrein stond. Dat wantrouwen werd vooral veroorzaakt doordat het erop leek dat de inzittende van de auto drugs aan het gebruiken was.

Vuurwapen

Toen de gealarmeerde agenten de man aanspraken, zagen ze de kolf van een vuurwapen tussen de bestuurdersstoel en het portier. Nadat de man was aangehouden, bleek het een echt vuurwapen met munitie te zijn.

Bij het doorzoeken van de auto werden vervolgens nog een balletjespistool, twee bivakmutsen, drie messen, handboeien, twee zaklampen, een blauwe zwaailamp en drugs gevonden. Bij het uitlezen van het navigatiesysteem op de telefoon van de verdachte bleek dat adressen van casino's in Nederland en Duitsland waren ingevoerd.

'Succesvolle zakenman'

De man beweerde dat hij naar Nederland was gekomen om te werken, maar niet precies wist waar en hoe. Hij reed in een huurauto die een dag later weer ingeleverd had moeten worden.

Ook vertelde hij, terwijl hij maar zo'n 20 euro op zak had, dat hij een succesvol ondernemer was die in zijn geboorteland problemen had met een criminele bende. Hij was op zoek geweest naar een casino omdat hij daar koffiedrinkend de nacht wilde doorbrengen.