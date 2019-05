Schippers gaat ondanks blessureleed voor winst bij FBK Games: ''Dat is realistisch''

Ze is één van de bekendste sportvrouwen die ons land rijk is en volgend weekend dé publiekstrekker bij de FBK Games. Sprintster Dafne Schippers, de afgelopen maanden geteisterd door rugproblemen, rekent echter nog niet op snelle tijden in Hengelo.

"Het was een zware periode. Ik ben best een lange tijd geblesseerd geweest en we zijn nu weer aan het opbouwen. Negen weken lang heb ik geen startblok aangeraakt. Maar ik ben inmiddels weer pijn vrij en het gaat weer goed. Ik heb alleen nog iets meer tijd nodig", legt Schippers uit.

Winst?

Of ze als eerste de meet passeert? "Ik vind het lastig om te zeggen wat er te verwachten is. Aankomende donderdag wacht eerst nog een Diamond League (in Stockholm, red.). Maar ik kan volgende week wel een goede tijd lopen. Ik denk dat het realistisch is dat ik win. Ik doe mijn best en heb het publiek nodig om zo goed mogelijk te lopen", aldus Schippers, die uitkijkt naar de race in het Fanny Blankers-Koen Stadion. "Ik vind het een leuke wedstrijd en tof dat er zoiets is in Nederland", besluit ze.