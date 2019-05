Go Ahead Eagles loopt Eredivisie mis na hartverscheurende ontknoping tegen RKC

Go Ahead Eagles speelt ook volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer John Stegeman leek zich in de slotminuut via Pieter Langedijk te verzekeren van een plek in de Eredivisie, maar in de laatste seconden van de blessuretijd scoorde RKC Waalwijk nog tweemaal: 4-5.

En het duel begon ook al beroerd voor Go Ahead Eagles. Scheidsrechter Dennis Higler zag aanvankelijk niets in een lichte overtreding van Roland Baas op Stijn Spierings, maar veranderde razendsnel van gedachte: de bal ging op de stip. Emil Hansson nam dit klusje voor zijn rekening en liet Hobie Verhulst met een beheerst schot in de rechterhoek kansloos. Na een halfuur voetbal mocht Go Ahead Eagles opgelucht ademhalen, want het was een wonder dat Dylan Seys oog in oog met Verhulst - die als enige een acceptabel niveau haalde - de stand niet naar 0-2 schoot.

Hoofdrol Veldmate

Go Ahead Eagles legde een barslechte eerste helft op de mat en tien minuten voor de theepauze leek het dan alsnog over en uit. Een enorme blunder van Jeroen Veldmate werd genadeloos afgestraft door Spierings, die het leer ongenadig hard tegen de touwen schoot. Daarvoor voorkwam de paal de gelijkmaker van Istvan Bakx. Go Ahead Eagles gaf niet thuis, maar kreeg op slag van rust een uitgelezen mogelijkheid om terug in de wedstrijd te komen. Thomas Verheydt werd naar de grond getrokken in het zestienmetergebied en vanaf elf meter herstelde Veldmate zijn eerdere fout: 1-2.

Sensationele comeback

Het devies voor Go Ahead Eagles was helder: tweemaal scoren. En daar gaf Go Ahead Eagles gretig gehoor aan. Richard van der Venne kon vanaf randje zestien vrij uithalen, waarna zijn schot van richting werd veranderd en RKC-doelman Etienne Vaessen aan de grond genageld stond. Dit was voor de thuisploeg het sein om door te drukken. Het leek alsof er een compleet nieuw elftal op het veld stond. Bakx leek zich zich uiteindelijk tot held van de avond te kronen en liet De Adelaarshorst voor de derde maal ontploffen.

Verschrikkelijk slot

Invaller Hans Mulder dompelde alles en iedereen met een rood-geel hart in rouw door tien minuten voor het einde de 3-3 te produceren. Stegeman besloot alles of en niets te spelen en bracht Pieter Langedijk voor Gino Bosz. En dat betaalde zich aanvankelijk uit. De 25-jarige vleugelaanvaller liet andermaal zien over een prachtig linkerbeen te beschikken en schoot Go Ahead Eagles in de slotminuut virtueel naar de Eredivisie. Maar in de 94e minuut deelde Spierings een keiharde knock-out en maakte hij er 4-4 van. Daarna kreeg RKC ook nog een strafschop, maar deze was voor de statistieken: 4-5.

Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk 4-5

0-1 Hansson (11/pen)

0-2 Spierings (38)

1-2 Veldmate (45/pen)

2-2 Van der Venne (55)

3-2 Bakx (65)

3-3 Mulder (79)

4-3 Langedijk (89)

4-4 Spierings (90+4)

4-5 Bilate (90+6/pen)

Arbiter: Higler

Geel: Van Moorsel, Verhulst; Quasten, Seys

Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz (Langedijk/86), Veldmate, Baas (Bliek/60); Stans, Bakx (Pouwels/85), Van der Venne; Navratil, Verheydt, Van Moorsel.

RKC Waalwijk: Vaessen; Gaari, Meulensteen, Drost, Quasten; Rienstra (Mulder/24), Spierings, Tahiri; Seys (Maatsen/57), Bilate, Hansson (Van Weert/86).

Bekijk hier de andere uitslag in de play-offs en via deze link de statistieken van Go Ahead Eagles na het finaleduel met RKC Waalwijk.