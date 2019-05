Vluchteling uit Deventer is niet gay genoeg voor een verblijfsvergunning

De 29-jarige Sercan vluchtte twee jaar geleden vanuit Turkije naar Nederland. Hij woonde in Istanbul waar zijn familie een vrouw voor hem uitzocht met wie hij moest trouwen. Maar dat wilde hij niet. En hij durfde niet te vertellen waarom. Na flinke druk vanuit zijn familie en zijn omgeving besloot hij uit nood te vertellen dat hij homo is en daarom niet wil trouwen.

Doodsbedreiging

De familie accepteerde dat niet. Zijn vader en een oom hebben geprobeerd om Sercan te vermoorden, zo vertelde hij aan de IND. Hij vluchtte naar Nederland om hier een veilig onderkomen te vinden. Maar dat verhaal werd niet geloofd. Tot twee keer toe werd zijn asielaanvraag afgewezen. Sercan is volgens de IND geen homo of anders gezegd niet gay genoeg.

Geen bewijs

Ook de contacten die hij heeft met het COC en LGBT Asylum Support waren niet genoeg bewijs. Ook dat hij een vriend heeft zou nog niet betekenen dat hij homo is. "Wat moet ik doen om te bewijzen dat ik wel homo ben?", vroeg hij zich af.

Gevangenis

Begin mei had Sercan in Hoogeveen een gesprek over zijn procedure. Daar werd hij door de politie meegenomen en naar het detentiecentrum in Rotterdam gebracht. Waarom dat gebeurde weet hij niet. Ook zijn advocaat zou dat niet weten. Hij kreeg veel steun vanuit meerdere politieke partijen, homo-belangenorganisaties en vrienden. Waarna de rechter ook besloot dat de detentie onterecht was.

Vrijgelaten

Na een maand vast te hebben gezeten werd Sercan vrijgelaten. Hij kon niet meer terugkeren naar het AZC in Schalkhaar. Hem werd een nieuwe plek toegewezen in het asielzoekerscentrum in Den Helder. Hij vind dat jammer, want in Deventer heeft hij vrienden en ook zijn netwerk opgebouwd. In Den Helder moet hij helemaal opnieuw beginnen. Ook heeft hij een partner en volgt een opleiding tot verpleger. Zowel zijn partner als de opleiding zijn in Utrecht.

Richtlijnen

Het beoordelen of iemand de waarheid spreekt over zijn of haar geaardheid is moeilijk. Het gebeurt vaak dat vluchtelingen zo'n reden misbruiken om op die manier een verblijfsvergunning te krijgen. Het COC had eerder al aanbevolen dat de IND er in eerste instantie vanuit moet gaan dat dit klopt en dan op zoek moet naar bewijzen wanneer dit niet zo is. Maar de praktijk leert dat het juist andersom gaat. Er zijn voor de IND medewerkers die daarmee te maken krijgen richtlijnen opgesteld. Een beslissing blijft in alle gevallen mensenwerk.