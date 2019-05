Nouryon over dieselopslag Marssteden Enschede: 'Er is geen probleem'

De opslag van 250 miljoen liter diesel onder industrieterrein de Marssteden in Enschede verloopt de afgelopen drie jaar probleemloos. Dat stelt Nouryon - het voormalige Akzo - at verantwoordelijk is voor de opslag van de diesel.

In december 2015 is gestart met de opslag, sinds mei 2016 zijn beide cavernes onder het industrieterrein gevuld met diesel. Het gaat om bijna 250 miljoen liter, die volledig is bedoeld als strategische voorraad.

GroenLinks heeft in de Tweede Kamer vragen gesteld over de opslag, met als aanleiding de dwangsom die Nouryon kreeg opgelegd vanwege missende veiligheidsrapporten voor gebruik van diesel als mijnbouwhulpstof. De partij vraagt zich af of de veiligheidsrisico's van de opslag van diesel in de diepe ondergrond wel goed genoeg in kaart zijn gebracht.

Lees ook: 250 miljoen liter diesel in bodem Marssteden, is dat veilig?

Geen overtredingen

Volgens Nouryon zijn er bij de dieselopslag de afgelopen jaren géén overtredingen geconstateerd tijdens de controles van rijksinspecteurs in het kader van BRZO, bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Wel werden er meerdere malen verbeterpunten geconstateerd, maar Nouryon geeft aan die opgevolgd te hebben.