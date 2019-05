Teleurstelling bij Deventenaar na debat Eerste Kamer over nieuwe asbestwet

Hij ging met een goed gevoel richting het debat dat de Eerste Kamer vandaag voerde over de nieuwe asbestwet, maar Leo Enthoven uit Deventer kon teleurgesteld weer naar huis. "Mijn inschatting is dat een meerderheid zich uitspreekt vóór het wetsvoorstel." En dat betekent dat Enthoven en duizenden andere woningeigenaren het verwijderen van het asbest van het dak van zijn woning helemaal zelf moeten betalen.

De asbestdaken moeten in 2025 vervangen zijn. De nieuwe wet verplicht eigenaren hun dak te vervangen, waarbij ze dus zelf voor de kosten moeten opdraaien. De renovatie zou gemiddeld 25.000 tot 30.000 euro per huis gaan kosten. Ook Enthoven moet dat dus zelf gaan betalen. "Het was snel duidelijk: eigenaren van huizen met leien daken (zoals Enthoven heeft, red) hoeven op geen enkele financiële steun te rekenen."

'Alles over één kam'

"Alle particulieren scheren ze over één kam: die met een kippenschuur waar asbest verwijderen een paar tientjes kost, en huizeneigenaren die daarvoor tienduizenden euro's moeten betalen. Je moet zelf voor de kosten opdraaien en als dat niet lukt dan moet je dat maar via een lening of een verhoging van je hypotheek regelen."

Enthoven bood in maart, samen met gelijkgestemden, een petitie aan de Eerste Kamer aan tegen de wet. "Iedereen was zeer begripvol voor ons probleem", zei Enthoven toen. Dat gevoel nam hij mee naar het debat vandaag. "We hadden gehoopt dat er wel een gevoel bij de Eerste Kamerleden was dat het allemaal niet helemaal fair was." Maar al snel werd duidelijk dat het kwartje niet de juiste kant op ging vallen.

Fonds

Eigenaren moeten dus zelf de kosten gaan betalen en hoe ze aan dat geld komen, moeten ze zelf uitzoeken. Voor de echt schrijnende gevallen is er een fonds van 5 miljoen waar uit geput kan worden. Dan gaat het om mensen die het zelf niet kunnen betalen en ook geen aanspraak op een lening of uitkering van een fonds kunnen maken.

Enthoven noemt twee punten die hem vooral dwars zitten. "De overheid is de veroorzaker en dan zou het redelijk zijn als ze dan ook een deel van de financiële consequenties draagt. Het tweede is dat boeren zo'n 40 procent terugkrijgen van de investeringen die ze doen om het asbest op hun daken te verwijderen." En particulieren dus niets.

Volgende week wordt duidelijk of de Eerste Kamer inderdaad instemt met het wetsvoorstel.