Stegeman trots ondanks sportief drama: ''Weer een club om rekening mee te houden''

Ondanks dat het ook voor trainer John Stegeman een enorme dreun is, spreekt de oefenmeester vol trots over zijn ploeg. Go Ahead Eagles leek ten koste van RKC Waalwijk een Eredivisie-ticket te pakken, maar kreeg in extremis alsnog de deksel op de neus (4-5). Een sportief drama van ongekende proporties.

"Vanuit een kansloze positie vechten we ons terug in de wedstrijd. In de absolute slotfase komen we dan ook nog op voorsprong, maar dan verlies je hem alsnog. Dit heb ik nog niet zo heel vaak meegemaakt. Bizar", vertelt Stegeman na afloop.

Trots

"Ik vond dat er heel veel spanning op de ploeg stond. Er ging heel veel mis. De tweede helft waren we beter en hadden we de wedstrijd een paar keer op slot kunnen gooien. Dat hebben we slecht uitgevoetbald. Dan moet je de genadeklap uitdelen en dat hebben we niet gedaan. Dat kunnen we onszelf verwijten. Maar aan de andere kant ben ik heel erg trots op mijn ploeg. We hebben er alles aangedaan en alles gegeven, meer kan ik niet vragen", vervolgt hij.

Verdriet

Een bittere pil voor Go Ahead Eagles. "Dit is kloten. Iedereen zit er doorheen, dat is logisch. Het draadje tussen verdriet en vreugde is vandaag heel dun. Het is gewoon jammer dat we het uiteindelijk nog weggeven. Er was heel veel verdriet en dat snap ik. Maar we hebben dit seizoen echt stappen gemaakt. Go Ahead Eagles is weer een club waar rekening mee wordt gehouden en dat is het allerbelangrijkste", aldus Stegeman.