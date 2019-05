Verheydt diep teleurgesteld: ''Had hier met een bacootje moeten staan''

Thomas Verheydt kan het nog maar moeilijk geloven. Go Ahead Eagles stond met anderhalf been in de Eredivisie, maar zag RKC Waalwijk in extremis alsnog langszij komen (4-5).

"Dit is kloten. Je staat hier alsof je net naast de pot hebt gepist. We kwamen de tweede helft heel goed uit de startblokken en komen 3-2 voor. Dan krijgen we een paar ongelukkige goals tegen. Echt ongekend", stelt Verheydt. "De ene minuut sta je in de Eredivisie, de andere heb je niets. Dat is heel gek. Na die 4-3 heb je het gevoel dat je wilde hebben. Het is gewoon helemaal kut."

Bacootje

De teleurstelling is logischerwijs groot bij Verheydt. "We hebben een mooi seizoen gehad en ons misschien wel op de kaart gezet, maar daar kopen we helemaal niets voor. Ik had hier met een bacootje moeten staan en een feestje moeten vieren", besluit hij.