Bakx ziet droom uiteenspatten: ''Was mijn laatste kans om in Eredivisie te spelen''

Het was de ultieme wens voor Istvan Bakx: met Go Ahead Eagles uitkomen in de Eredivisie. Doordat RKC Waalwijk in de absolute slotfase met de zege aan de haal ging (4-5), kwam het niet zover voor de 33-jarige middenvelder.

"Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven. Maar dit hoort ook bij sport. Het duurde vandaag 95 minuten en geen 94. Ongelooflijk. Het is een wedstrijd waar alle spanning van het seizoen zich verzameld. We stonden onder stroom en dan geven we de goals veel te makkelijk weg", laat een aangeslagen Bakx weten.

Laatste kans

Bakx is een van de oudere spelers van Go Ahead Eagles. "Daarom komt het er allemaal een beetje uit bij mij. Dit was mijn laatste kans om nog een keer de Eredivisie in te gaan. Dat was ik ook van plan en dat maakt het extra pijnlijk voor mij. Daarom zat ik ook even stuk net", besluit hij.