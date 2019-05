Haarle neemt regie in eigen hand om energieneutraal te worden

Waar in veel andere plaatsen in Overijssel commotie ontstaat als een commerciële partij windmolens of een zonnepark wil plaatsen, willen ze het in Haarle niet zover laten komen. Plaatselijk Belang Haarle heeft het initiatief genomen om samen met de inwoners de regie over de energietransitie zelf in handen te nemen.

"Wij liepen al langer met de gedachte om iets met het energievraagstuk te doen. Het gedoe in Groningen en de extreme droogte was voor ons het moment om actie te ondernemen", zegt Jet Mars van Plaatselijk Belang Haarle.

Werkgroepen

Na de eerste drukbezochte informatieavond meldden zich al meer dan dertig mensen aan om in werkgroepen te gaan plaatsnemen. "Dat geeft wel aan hoe betrokken de inwoners zijn en graag zelf mee willen denken", zegt Mars.

Er is een aantal werkgroepen gevormd om verschillende terreinen in kaart te brengen. Zo is er 'Dorpskracht' dat gezamenlijk zonnepanelen voor particulieren wil inkopen. Er is 'Boerkracht' om te onderzoeken hoe je het beste asbestdaken kunt vervangen door daken met zonnepanelen. En er zijn werkgroepen die verschillende technieken onderzoeken of een businesscase maakt.

Op grote schaal opwekken

Welke maatregelen er allemaal moeten komen om de doelstelling te behalen is nog niet duidelijk. "We weten wel dat we er met alleen zonnepanelen en energie besparen niet komen. Er moet dus ook op grote schaal energie opgewekt worden", zegt Mars.

Uitgangspunt is dat het moet passen bij het dorp, het moeten bewezen technologieën zijn, het moet economisch efficiënt zijn en de lusten en lasten moeten zo eerlijk mogelijk verdeeld worden.

Mengvoederfabriek doet mee

Een van de projecten die onderzocht wordt, is om restwarmte van mengvoederfabriek CAVV te gaan gebruiken. "De warmte die nu vrij komt bij het proces gaat nu de lucht in. Door nieuwe technieken, zoals warmtepompen, kunnen we dit gebruiken om bijvoorbeeld de sporthal het hele jaar te verwarmen", zegt directeur Verheul.

Maar voor het zover is komt er eerst een haalbaarheidsstudie en pilot. Deze wordt gefinancierd door het innovatiebudget van de provincie Overijssel. "Zonder hulp zouden wij het niet kunnen. Ondersteuning van provincie en gemeente is noodzakelijk", zegt Jet Mars van Plaatselijk Belang.

Mengvoederfabriek Haarle gaat met restwarmte testen (Foto: RTV Oost)

Gemeente is blij

De gemeente is blij met het initiatief. "Het is een goed voorbeeld van een integrale aanpak, gedragen door de inwoners van het dorp. Wij ondersteunen dit op verschillende manieren", zegt wethouder Willem Joosten. "Ook wij leren ervan omdat wij de regie wat meer uit handen moeten geven. Bovendien bespaart het ons tijd en geld".

