Rechtbank verbiedt motorclub Hells Angels met chapter in Kampen

Motorclub Hells Angels wordt in Nederland verboden. Dat oordeelde de rechtbank in Utrecht woensdag in een civiele procedure. De enige Overijsselse chapter van Hells Angels zit in Kampen.

Het Openbaar Ministerie wilde de Hells Angels in Nederland laten verbieden omdat de motorclub geweld zou 'faciliteren en verheerlijken'. Een eerdere poging van het OM om de Hells Angels te laten verbieden, strandde tien jaar geleden.

Hells Angels werd in 1948 in de Verenigde Staten opgericht door vooral oud-militairen. Ongeveer veertig jaar geleden kwam de club officieel naar Nederland.

Kampen

Het verbod geldt voor alle chapters, dus ook voor de afdeling in Kampen. De gemeente liet eerder al weten 'geen overlast te ervaren' van de motorclub aan de Loswal.



De advocaat van de oud-president van de Kamper Angels, zei enkele maanden geleden dat justitie het verbod wil uit frustratie over een zaak die enkele jaren geleden strandde. "Toen is mijn cliënt, samen met twee andere Kamper leden en vele anderen, opgepakt. Ze zouden lid zijn van een criminele organisatie, die moorden had gepleegd, honderden kilo's drugs had gesmokkeld en nog veel meer zaken. Echter, het OM werd toen niet-ontvankelijk verklaard, dus het kwam niet tot een vrijspraak of veroordeling."

De raadsman snapt de noodzaak en het doel niet van een verbod. "Dan mogen ze zich niet meer vertonen in clubkleuren, hesjes et cetera. Maar het maakt toch helemaal net uit wat je draagt? Dan doen ze wel allemaal een zwart t-shirt aan, of een witte. Daarnaast, bij het chapter in Kampen zijn helemaal geen problemen. Er worden zelfs ieder jaar feesten georganiseerd waar iedereen welkom is. Daar is niets geheimzinnigs aan."