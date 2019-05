Overijsselse band Bettie Bravo speelt deelnemers Alpe d'HuZes de berg op

Ze spelen de deelnemers van Alpe d'HuZes letterlijk de berg op. De Overijsselse formatie Bettie Bravo reist zaterdag af richting de Franse Alpenreus. De band gaf vandaag in de studio van RTV Oost alvast een voorproefje wat de wielrenners en wandelaars te wachten staat. Dat de bandleden zich zo inzetten voor de strijd tegen kanker, is niet geheel toevallig...

Volgende week donderdag, 6 juni, neemt weer een bonte karavaan van wielrenners en wandelaars bezit van de Alpe d'Huez. En wordt de vermaarde Alpencol weer voor één dag een Nederlandse berg. Via dit benefiet-spektakel wordt geld ingezameld voor kankerfonds KWF.

Podium op de finishlijn

Pal op de finishlijn staat een podium waar Bettie Bravo de deelnemers met livemuziek verwelkomt.

Wereldproblemen

Bettie Bravo - met leden uit Enschede, Almelo, Borne en Nijverdal - besteedt opvallend veel aandacht aan de teksten. “Alle wereldproblemen kun je natuurlijk niet oplossen, maar je kunt er wel over nadenken en jouw visie erop geven”, vertelt zangeres Silke Wolthuis. “Wij maken de muziek die wij lekker vinden, maar met teksten kunnen we onze muziek een extra laag geven. Wij zijn in deze formatie intussen een paar jaar bezig en hebben onze hersenspinsels nu maar eens vastgelegd!”

Met teksten willen we onze muziek een extra laag geven Silke Wolthuis, zangeres Bettie Bravo

“We zijn echt niet zwaar op de hand, maar we willen niet meedoen aan de betekenisloze teksten in de huidige hitlijsten. Dan maar minder commercieel. Maar het voelt wel beter om echt iets te vertellen met muziek”, vertelt Charel.

Covers

De meeste bandjes beginnen met covers en zo ook Bettie Bravo, maar de band heeft zich gaandeweg helemaal toegelegd op eigen werk. "We ontkwamen er niet meer aan dat we onze eigen muziek moesten gaan maken. We hadden simpelweg teveel muzikale ideeën!”, lacht Silke.

“Wanneer we achteraf naar de nummers kijken is het toch best persoonlijk geworden”, laat Silke weten. “Het gaat over het overwinnen van een ernstige ziekte, een moeder die altijd klaarstaat, het doolhof van depressiviteit, maar daarnaast ook over het genieten van het leven zoals het komt!” “Want zonder dalen, geen hoogtepunten”, aldus bassist Tom Schurink.

Persoonlijk verhaal

De opbrengsten van de onlangs afgeleverde EP worden gedoneerd aan de organisatie van Alp d’HuZes. De verschillende bandleden hebben namelijk elk zo hun eigen motivatie waarom ze zich uitgerekend zo inzetten voor de strijd tegen kanker. Silke: "Zonder in detail te treden: laten we het er maar op houden dat we allen zo onze eigen reden hebben waarom we dit een heel erg goed doel vinden. En dat maakt het extra bijzonder dat we op deze plek onze nummers mogen spelen."