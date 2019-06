Go Ahead Eagles haalt Jack de Gier als opvolger van Stegeman

Jack de Gier wordt de opvolger van John Stegeman bij Go Ahead Eagles. De oefenmeester heeft met de Deventer club een mondeling akkoord bereikt en zal na zijn vakantie een contract tekenen voor één seizoen. De 50-jarige trainer was in het seizoen 1994/1995 speler van de club.

In april werd hij ontslagen bij NEC Nijmegen na slechte resultaten. De Gier promoveerde vorig seizoen bijna met Almere City naar de eredivisie, maar was dit seizoen minder succesvol in Nijmegen waar de verwachtingen hoog gespannen waren. In Deventer gaat hij weer samenwerken met assistent-trainer Marco Heering die in Almere ook naast hem op de bank zat.

Aanvallend voetbal

“Onze voetbalvisies passen goed bij elkaar”, vertelt de nieuwe trainer van Go Ahead op de clubwebsite. “Als trainer sta ik voor aanvallend voetbal, waarbij ‘alles geven’ de basis is. Wat dat betreft willen we de lijn van afgelopen seizoen doortrekken. Daarnaast is individuele ontwikkeling van spelers een van de speerpunten van de club en mijzelf."

Mooie groep spelers

De Gier is vol lof over de club die een kleine drie weken geleden in de slotseconden promotie naar de eredivisie misliep. “Ik herinner me Go Ahead Eagles gewoon als een fantastische club, een beeld dat de afgelopen jaren bevestigd werd als ik op bezoek kwam met Almere City FC en NEC. Nu al meer dan zesduizend seizoenkaarten verkocht; een record las ik. Er staat een mooie groep spelers en een sterke staf, waarin ik met assistent-trainer Marco Heering en video-analist Leen den Boer twee oude bekenden van Almere City FC tegenkom."