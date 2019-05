Bosvelt betreurt vertrek Stegeman: "Hij speelde een belangrijke rol"

Go Ahead Eagles moet op zoek naar een nieuwe trainer na het vertrek van John Stegeman. Dat de coach een dag na de uitschakeling in de play-off finale voor PEC Zwolle kiest komt als een verrassing in Deventer. Gisteravond laat maakte hij zijn vertrek intern bekend.

Technisch manager Paul Bosvelt: "Als club betreuren we het vertrek van John. Hij speelde een belangrijke rol in de wederopstanding van de club, die bijna tot promotie leidde. John heeft deze keuze gemaakt en het is nu aan ons om een geschikte opvolger te vinden. Daar ligt nu onze focus".

Bosvelt was net als Stegeman bezig aan zijn eerste volledige seizoen in Deventer. Samen hadden ze een grote stem in het samenstellen van de selectie van Go Ahead Eagles die dit seizoen knap vijfde eindigde in de Keuken Kampioen Divisie.

Go Ahead Eagles ontvangt een transfersom van PEC Zwolle omdat Stegeman nog tot 2020 onder contract stond in Deventer. Het is nog niet bekend wie zijn opvolger wordt.