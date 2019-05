Expeditie Oost: Feesttenten, kachels en kunst

Dat binnenkort de Kroezenboomfeesten in Fleringen plaatsvinden is evident. Het dorp is rijkelijk versierd met gekleurde vlaggetjes en de feesttent is opgetuigd. Binnen zijn twee vrijwilligers aan het werk. “We wachten op de komst van de bar”, zegt één van hen. Ze hebben nog een hoop werk te verzetten maar gelukkig beginnen de feesten vrijdag pas. “Het is een gebeuren voor en door Fleringen, altijd gezellig”.

De feesttent in Fleringen (Foto: Bert Eeftink)

Kachels

In Reutum stuiten we op een winkel waar kachels verkocht worden. Volgens de bordjes is er ook een kachelmuseum maar zowel in winkel als museum is geen leven te bekennen. Wel staan er buiten tal van oude kachels, zodat we in elk geval een blik kunnen werpen.

Kachels langs de weg (Foto: Bert Eeftink)

Stoom

Onderweg van Reutum naar Groot Agelo zien we ineens een tuin vol kunstvoorwerpen. Nieuwsgierig lopen we het erf op en komen in gesprek met Karina Voets. Ze heeft schilderen tot kunst verheven. De beelden op het erf zijn gemaakt door haar man. “Hij gaat er meestal na zijn werk mee aan de slag; om stoom af te blazen".

Kunst in de tuin (Foto: Bert Eeftink)

Piepklein

Vanaf Reutum rijden we vervolgens Groot Agelo binnen, een piepklein buurtschap. De bewegwijzering zegt ons dat er ook nog een Klein Agelo bestaat. Daar eindigt onze expeditie vandaag. Klein Agelo, groot in schoonheid.