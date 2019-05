Twentse Solarboot gaat voor plek op erepodium in Friese Akkrum

Het is de dag van de waarheid voor het Solar Boat Team van de Universiteit Twente. Na een proces van maanden waarin ze een boot op zonnecellen bouwden, staat het team vandaag aan de start van het NK Zonnebootrace in het Friese Akkrum. Het team hoopt op een plek op het erepodium.

"Gisteren hebben we alles klaargezet en opgebouwd. Nu is het vooral wachten tot de organisatie zegt dat we het wat in mogen. En dan gaan we lekker varen", vertelt Rob van der Zee, van het team van de UT.

De boot van Universiteit Twente mag rond elf uur vanochtend het water in. "We gaan een rondje Akkrum doen, een ronde van 52 kilometer door alle plassen in de beurt. Dat proberen we zo snel mogelijk te doen."

Boot anders dan auto

Volgens Van der Zee is de race met solarboten niet te vergelijken met de solarchallenge voor auto's. "Met de auto is het zo dat je echt alles bouwt om zo efficiënt mogelijk een afstand af te leggen. Op het water zijn er ook heel veel andere soorten disciplines. Wij moeten bijvoorbeeld aan verschillende soorten races meedoen. Morgen doen we een korte sprint en we doen ook mee aan Rondje Akkrum, dat is een ronde van twee kilometer en dat moet je zo snel mogelijk afleggen binnen een uur. Een soort Mario Kart op het water. Dan zit je met twintig teams op een klein stukje. Dan worden de skills van de bestuurder het meest getest."



Die laatste race is volgens Van der Zee het spannendst. "Dan kan er het meeste fout gaan."

Trimaran

De boot waar de UT mee racet, is een trimaran. "Een katamaran maar dan met een derde drijver erbij. Maar dan wel eentje die uit één stuk gemaakt is, zodat het zonnedek erop kan. Het zijn drie grote, langwerpige cilinders die naast elkaar liggen, met daaroverheen een overkoepelend zonnedek. En middenin dat zonnedek zit de bestuurder."



Onder de boot zitten pilaren waar miniatuur-vliegtuigvleugels onder hangen. "Die moeten er voor zorgen dat wij op hoge snelheid het water uitkomen."

Concurrentie

Het Twentse team heeft vertrouwen in de race, maar verwacht niet te winnen. "Er zit een paar boten bij die er wel echt heel goed uitzien. Dus ik verwacht niet dat we de winst gaan pakken. En veel concurrenten hebben we nog niet gezien. Die zijn gisteravond even kort wezen testen. Ik denk dat een top drie er wel in zit."



Van der Zee: "We doen mee aan een grote competitie. Dat zijn vijf races. Dit is het NK, maar over ongeveer een maand gaan we naar Monaco voor de wereldkampioenschappen. Dan mogen we tussen de grote jachten liggen en op zee gaan varen. Het is één van de doelen om daar goed te presteren."