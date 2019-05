Stegeman-transfer maakt veel los: "Goed dat ie vertrekt, wij verdienen beter"

Misschien wel de meest opvallende tweet kwam vanmiddag van schrijver en columnist Özcan Akyol. Dit jaar maakte hij nog de serie Home of Eus met daarin een hoofdrol voor trainer John Stegeman. "Als iemand in staat is om je club zo vies te verraden, is het misschien alleen maar goed dat hij vertrekt. Wij verdienen beter", schrijft de bekende supporter van Go Ahead in een tweet die hij later weer verwijderd. "Ik kreeg een reprimande dat ik zulke dingen niet mag schrijven."

Luis Figo

Ook in een extra uitzending van De Oosttribune gaat het woensdag uitgebreid over het vertrek van Stegeman naar PEC Zwolle. "Het is de meest pikante transfer die ik in de laatste 15 seizoenen heb gezien", zegt sportverslaggever Tijmen van Wissing. "Je moet het vergelijken met Luis Figo die van Barcelona naar Real Madrid ging."

Krankzinnig

Ook het moment van de overstap verbaast Van Wissing: "Hij heeft gisteren de meest krankzinnige wedstrijd uit zijn leven meegemaakt. Die man heeft geen oog dicht gedaan. Hij wist dat deze strondbak over zich heen zou komen. Dit maak je toch niet op zo'n dag bekend. Dit is krankzinnig!"

Op de instagrampagina van PEC Zwolle is het leedvermaak groot. "Van met Stegeman naar de eredivisie, naar zonder trainer voor de televisie!" Ook veel geschreven: "Zit hij eindelijk toch aan de goede kant van de IJssel."

Toch komen de meeste reacties van GA Eagles supporters die teleurgesteld zijn over het vertrek van de trainer.