Emile van Rouveroy over zijn familieverleden: "Het is een vlek die je niet wegpoetst"

Het gezin waarin filmmaker Emile van Rouveroy van Niewaal (80) opgroeit, was fout in de Tweede Wereldoorlog. Zijn ouders waren pro-duits en drie broers dienden bij de Waffen SS. Dit bepaalt zijn hele verdere leven. Erover praten was not done.

Pas in 2014 verbreekt Van Rouveroy het stilzwijgen over zijn beladen familieverleden. In de documentaire Tot in het derde geslacht gaat hij op zoek naar zijn broer Jan, die in Rusland het Duitse leger diende en daar op het slagveld stierf. De film is meermalen uitgezonden bij RTV-Oost maar maakte niet de discussie lost die Van Rouveroy wenste.

Asociaal

Het verleden van zijn familie heeft altijd zwaar op Van Rouveroy gedrukt: "Ik heb me wel maatschappelijk ontwikkeld maar eigenlijk ben ik asociaal. Ik heb nooit geleerd met mensen om te gaan". Thuis op de schoorsteenmantel stond de foto van zijn omgekomen broer Jan, gekleed in SS-uniform. "Dus ik nam nooit schoolvriendjes mee naar huis." Altijd bleef hij op zijn hoede in het contact met anderen.

Geen slachtoffer

Van Rouveroy waakt zich ervoor om in een slachtofferrol te vervallen. Als lid van de werkgroep Herkenning, voor kinderen van foute ouders, hoort hij wel eens klagen over de interneringskampen waarin de NSB'ers werden opgesloten na de oorlog. "Maar dat stond natuurlijk niet in verhouding tot de wandaden van de nazi's en hun helpers."

Koninklijke waardering

In 2015 werd Van Rouveroy koninklijk onderscheiden. Het eerbetoon ontroerde hem diep. "Als republikein had ik het misschien moeten weigeren maar het voelt alsof ik toch iets van de schande van mijn familie heb weg kunnen nemen. Vanwege hen heb ik het geaccepteerd."

Hij beseft dat, als hij ook maar een paar dagen lid was geweest van de nazistische jeugdbeweging, die onderscheiding er nooit was gekomen. Van zijn familie heeft hij nooit een verklaring gehoord over de keuzes die ze maakten. Ook kwam er nooit een volmondige spijtbetuiging.

IS-Kinderen

Van Rouveroy vraagt zich of we in Nederland van de geschiedenis hebben geleerd. Wat te doen met kinderen van IS-strijders bijvoorbeeld? Uit humanitair oogpunt is hij voor terughalen, maar hij beseft dat dat veel problemen met zich meebrengt en op weerstand stuit.

Van Rouveroy is een gewaardeerd filmmaker. Hij maakte onder meer de film Houdt God van vrouwen en Rijssens Stille oorlog, beide uitgezonden bij RTV-Oost.

Zondag 2 juni een gesprek met Van Rouveroy in Hoogtij.