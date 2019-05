Jubileumeditie Dauwpop 'nagenoeg perfect'

Ik wil altijd graag dat het festival perfect is. Gisteren zaten we denk ik op 99 procent", vertelt festivaldirecteur Rob Telgenkamp 'the day after' Dauwpop. Gisteren werd in Hellendoorn de 25e editie van het festival gehouden.

"Ik heb een paar dingetjes gezien, maar ik denk dat we redelijk dicht bij een ruime voldoende zaten."



Telgenkamp: "Op zo'n dag word je een beetje geleefd eigenlijk, maar je loopt toch rond en kijkt wat we volgend jaar anders gaan doen. Blijft The Glory Hole nog? Waren er veel rijen? Moet het misschien niet iets groter? Maar ja, dat gaat dan weer ten koste van het sfeertje. Want het maakt het ook weer uniek dat niet iedereen er in kan. En wat doen we met het Enge Bos? Dat was dit jaar voor een keer terug, maar het was toch wel erg grappig en leuk weer. Zo spookt dat door je hoofd op zo'n dag."

Spanning

"Zo'n dag is een hoop spanning. Het begint al een daarvoor, met de weersverwachting. Die was helemaal dramatisch. Ik was de hele week chagrijnig. Maar het was gisteren bizar fantastisch."

"Ik wil altijd graag dat het perfect is. Dat lukt nooit altijd, maar wel zo dicht mogelijk erbij. En daar hoort het weer natuurlijk ook bij. En dat heb je niet in eigen hand. Iedereen om mij heen zegt ook altijd 'maak je niet zo druk, je kunt er toch niets aan doen'. Het hoort erbij. Alles bij elkaar maakt het spannend. Want er loopt toch wel een bakkie volk rond. Daar ben je verantwoordelijk voor. Het moet ook allemaal maar goed gaan. Zoals het gepland is, moet het ook uitwerken."

Sfeer



Dauwpop werd ook dit jaar weer geprezen om de toegankelijke en losse sfeer. Zo staan er rondom de entree geen hekken. "Dat sfeertje maakt het publiek zelf", vertelt Telgenkamp.



"We hebben de entree dit jaar helemaal veranderd. Iemand vroeg nog of we dat niet moeten afhekken. We hebben er naar gekeken, maar als je gratis naar binnen wil dan heb je al zo veel ellende overwonnen, dat je van ons wel gratis naar binnen mag. Dan heb je het bijna verdiend. Dan wordt het een soort van overlevingstocht."



Brand

Vannacht ging het nog wel even mis met wat strobalen die in brand vlogen, maar de organisatie had het snel onder controle. Het leverde de organisatie zelfs complimenten op van de brandweer. "We hadden wat liggen en dat spul is wel geïmpregneerd, maar ik denk dat er een peuk is ingeschoten of iets anders."



Telgenkamp vervolgt: "We waren al weer aan het ombouwen voor het feestje van zaterdag, dus de nachtploeg was al bezig. Eén van de bewakers die patrouilleerde heeft met wat brandblussers geprobeerd het op te lossen. Maar dat was toch wat lastig met twee kleine blussertjes. We hadden het wel in de hand, maar de brandweer moest even komen het na te blussen."



Telgenkamp zat op dat moment net een biertje te drinken. "Ik werd gebeld door Arno van de nachtploeg. Hij zei: 'Er komt zo een beetje lawaai, maar we hebben het in de hand hoor. Dat je niet in de stress schiet."

Toekomst

Hoe Dauwpop er in de toekomst uit gaat zien, weet Telgenkamp nog niet. "We willen nog zo veel bands, je kunt beter vragen wat realistisch is. Groter mogen we niet. Ik was in eerste instantie bang dat we gisteren toch iets te enthousiast waren met mensen toelaten. Maar dat ging goed. Maar er moet geen driehonderd man bij. Ik vergelijk het altijd met zout en soep. Als je net iets te veel zout in de soep doet, is de soep niet meer te vreten. Dat is met mensen op zo'n locatie hetzelfde."

Hoewel de jubileumeditie nog maar net afgelopen is, wordt er al weer volop gewerkt aan volgend jaar. "We hebben al wel weer wat artiesten vastgelegd."