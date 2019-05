Twentse jager die wolf doodschoot wacht nog steeds op oordeel Duitse justitie

De Twentse jager weet nog steeds niet of hij voor de Duitse rechter moet verschijnen (Foto: Pixabay\ wildfaces)

Het is intussen een klein half jaar later, maar de Twentse jager die in Duitsland een wolf doodschoot weet nog steeds niet waar hij aan toe is. Zelf zegt hij het zich niet voor te kunnen stellen dat hij zich uiteindelijk voor de rechter zal moeten verantwoorden, maar feit is dat justitie in Duitsland nog steeds geen beslissing heeft genomen of de jager strafrechtelijk zal worden vervolgd.

De 68-jarige jager kwam begin dit jaar uitgebreid in de publiciteit nadat hij in de buurt van Berlijn een wolf onder vuur had genomen.

Uit noodweer gehandeld

De jager verklaarde destijds tegenover RTV Oost dat hij uit noodweer had gehandeld. De wolf dreigde namelijk een van de jachthonden te lijf te gaan. Waarop de jager de trekker overhaalde. Het was volgens hem de wolf of de hond: "Het beest werd ineens enorm agressief en opende de aanval op een kleine jacht-terriër."

Ben ervan overtuigd dat ik niets verkeerd heb gedaan Twentse jager die wolf doodschoot

Niets meer gehoord

Omdat de wolf een beschermde diersoort is, stelde het Duitse Openbaar Ministerie een onderzoek in. Maar volgens de jager heeft hij nu al een half jaar niets meer gehoord. "Eerlijk gezegd ga ik er vanuit dat ik niet zal worden vervolgd. Ik ben er bovendien van overtuigd dat ik niets verkeerd heb gedaan. Het was bovendien geen ras-wolf, maar een zogenoemde hybride: een kruising van een wolf met een hond."

Volgens de jager ligt dit al een stuk minder gevoelig dan wanneer hij een ras-wolf zou hebben doodgeschoten. Ook kort na het incident wees hij er al op dat hij het een teken aan de wand vond dat de Duitse autoriteiten niet meteen zijn jachtakte hadden ingenomen.

Niet te vroeg juichen

Zijn Duitse advocaat dr. Heiko Granzin, gespecialiseerd in jachtrecht, wijst er echter op dat de Twentse jager niet te vroeg moet juichen: "De zaak is nog niet afgesloten. We wachten nog op het onderzoeksdossier van de openbare aanklager."

Het is nog onbekend op welke termijn justitie hierover uitsluitsel geeft.

