Politie zoekt getuigen van overval op koerier in Enschede

Bij de overval worden meerdere telefoons en een witte Volkswagen Caddy buitgemaakt. De auto is kort na de overval teruggevonden aan de Dollardstraat. De twee overvallers zijn er dan al op scooters vandoor gegaan.

Tekst gaat verder onder de foto

Witte Volkswagen Caddy later aangetroffen aan de Dollardstraat (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

De koerier wordt die zaterdag met een nep bestelling naar de appartementen aan de Waalstraat gelokt. In de hal van het complex staan twee mannen hem op te wachten. Ze pakken de koerier stevig vast en ze bedreigen hem.

Signalementen

De eerste overvaller heeft een Antilliaans of Surinaams uiterlijk. Hij is tussen de 1.85m en 1.90m lang en tussen de 22 en 26 jaar oud. Hij is sportief gebouwd en droeg een zwart jack met een capuchon. Verder droeg hij een zwarte trainingsbroek en zag hij er onverzorgd uit.

De tweede overvaller heeft een Marokkaans uiterlijk. Hij is iets kleiner dan de eerste man, tussen de 1.80m en 1.85m. Hij is ook tussen de 22 en 26 jaar oud en heeft een normaal tot slank postuur. Hij droeg een donkerblauw marine jasje en had een donkergekleurde capuchon op. Verder droeg hij een donkere trainingsbroek en had hij opvallend rode ogen.

Tekst gaat verder onder de video

Was je getuige?

Wie zag de mannen op zaterdag 18 mei rond 11.30 uur aan de Waalstraat? Wie zag ze daarna in de witte Volkswagen Caddy van de Waalstraat naar de Dollardstraat rijden? Wie zag ze aan de Dollardstraat op de scooters wegrijden?

In april is ook geprobeerd twee koeriers te overvallen in Enschede. Dat was in de wijken Twekkelerveld en Wesselerbrink. Mogelijk zijn dit dezelfde daders. Help mee ze te vinden.

Tips?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Enschede een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link