Heropening station Bergentheim voorlopig ver weg

De heropening van station Bergentheim lijkt voorlopig ver weg. Hoewel uit de quickscan van de provincie en de gemeente Hardenberg blijkt dat het station veel nieuwe reizigers zou opleveren, is heropening van het station te duur en lastig in te passen in de dienstregeling.

Hardenberg had bij de provincie aangedrongen op een onderzoek naar de heropening van het station dat in 1975 werd gesloten. De gemeente vindt dat heropening en goed openbaar vervoer van groot belang zijn voor de ontwikkeling en de leefbaarheid van Bergentheim. De huidige buslijn is volgens de gemeente niet voldoende.

Een onafhankelijk bureau heeft in opdracht van de provincie en gemeente een prognose gemaakt van het aantal mogelijke (nieuwe) reizigers dat gebruik kan gaan maken van het nieuwe station. Het zou gaan om 80 tot 190 nieuwe in- en uitstappers per dag. Dat kost jaarlijks 170.000 tot 600.000 euro.



Dienstregeling

Het stoppen op station Bergentheim past niet in de huidige dienstregeling, mede door de enkelsporige trajecten. Wel stoppen in Bergentheim vraagt om grote aanpassingen of het overslaan van een ander station.



De eisen voor nieuwe stations zijn vanuit ProRail strenger dan voor bestaande stations. Zo moet uit veiligheidsoverwegingen de bestaande spoorwegovergang bij het nieuwe station worden vervangen door een ongelijkvloerse spoorkruising.



Het totaalplaatje voor de heropening van station Bergentheim kan daardoor oplopen tot 25 miljoen euro. Daar komen dan nog eventuele kosten voor inpassing in de dienstregeling bovenop.



'Mobiliteitshub'

Omdat heropening van het station nu niet haalbaar is, wordt gekeken of er een zogenoemde mobiliteitshub kan komen. Hierbij valt te denken aan een bushalte, wachtvoorziening, (deel)fietsvoorzieningen en (deel)autovoorzieningen, mogelijk gecombineerd met elektrische laadmogelijkheden en een pick-up point voor pakketjes en boodschappen.





In de nog op te stellen mobiliteitsvisie pleit de gemeente Hardenberg voor een structurele verbetering van de Vechtdallijnen, met treinstation Bergentheim als logisch onderdeel. Door reizigersstromen nu te bundelen bij de toekomstige stationslocatie als mobiliteitshub, wordt de stap naar een treinstation kleiner.

Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang Bergentheim, die aandrong op heropening van het station, betwijfelt of de investeringskosten daadwerkelijk zo hoog zo. Het Plaatselijk Belang heeft het idee dat er geen realistische berekening is gemaakt. Ook zou er geen rekening zijn gehouden met de financiële consequenties voor het dorp.



De gemeente is het ermee eens dat het station belangrijk is voor het dorp. Alleen zijn de investeringen volgens Hardenberg te groot. Wanneer een spoorverbinding tussen Groningen en Twente wordt aangelegd, is station Bergentheim volgens de gemeente beter in te passen.