Gerard Nijkamp: "John Stegeman eerst niet benaderd vanwege gevoeligheden"

Volgens de scheidend technisch directeur kwamen de gesprekken in een later stadium op gang omdat PEC Zwolle de gevoeligheden met Go Ahead Eagles in acht nam. "Het momentum om hem te benaderen was er niet. Maar toen Steijn afhaakte zijn we vol voor John Stegeman gegaan. Die gaf in eerste instantie aan er over na te willen denken, maar op een gegeven moment heeft hij me toch gebeld en gezegd dat hij het gesprek wilde aangaan", aldus Nijkamp.

Nieuws later willen brengen

Eigenlijk wilden PEC Zwolle en John Stegeman de overgang pas vrijdag bekend maken. Het nieuws volgt een dag na de sensationele uitschakeling van Go Ahead Eagles in de finale van de play-offs.

Cincinnati

Nijkamp benadrukt dat hij wel degelijk een flinke stempel in het selectieproces heeft gehad. "Dit zie ik ook echt als een keuze van mij als technisch directeur. Mensen denken misschien dat ik al in Amerika zit, maar ik blijf de komende periode nog zeker actief bij PEC Zwolle en samen met Mike Willems werk ik aan de selectie voor komend seizoen." De 48-jarige Nijkamp vertrekt woensdag wel naar Amerika om bij het Amerikaanse Cincinnati sfeer te proeven. "En om misschien een contract te ondertekenen."