Pakketbezorger Davy (27) beroofd aan de Kuipersdijk in Enschede

"Ik moest pakketten afgeven bij Plentyparts aan de Kuipersdijk", vertelt Davy. "Aan de overkant van de straat was ik pakketten aan het sorteren. Op dat moment kwamen twee jongens op me af. Ze duwden me de bus in. Ze dreigden me in elkaar te slaan als ik geen geld gaf."

'In elkaar gemept'

Als Davy zegt dat hij geen geld heeft, wordt hij gefouilleerd. "Ze pakten mijn portemonnee uit mijn jaszak waar mijn bankpas in zat", vervolgt Davy. "Als ik mijn pincode niet gaf werd ik in elkaar gemept zeiden ze. Ik kon niet zien wat ze deden. Stel je voor dat ze een mes bij zich hadden. Ik was zo bang dat ik alles maar zei en gaf."

Tekst gaat verder onder de foto

De beroving vond plaats tegenover Plentyparts aan de Kuipersdijk in Enschede (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Als hij zijn bankpas later blokkeert, ziet hij dat ermee is gepind bij een Aziatische supermarkt in Enschede. Zijn twee belagers zijn twee jonge mannen van nog geen 20 jaar. Ze droegen zwarte Nike-petjes en hadden allebei een snorretje. "Ze hadden een trainingsbroek aan en ze waren getint", vertelt Davy.

Jongens stonden te filmen

"Toen ik was beroofd zag ik aan de overkant van de Kuipersdijk dat twee jongens stonden te filmen. Ik ben naar hen toe gelopen, maar toen gingen ze snel weg." De politie wil graag met die jongens in contact komen. Was jij dat? Of ben je getuige geweest van de beroving? Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer), stuur de politie Enschede een privébericht op Facebook of gebruik het tipformulier. Blijf je liever anoniem? Reageer dan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.