Emile van Rouveroy van Nieuwaal in Hoogtij

Het gezin waarin Emile van Rouveroy van Nieuwaal opgroeit, was fout in de Tweede Wereldoorlog. Zijn ouders waren pro-duits en drie broers dienden bij de Waffen SS. Dit bepaalt zijn hele verdere leven. Erover praten was not done. Pas in 2014 verbrak Van Rouveroy, een gewaardeerd documentairemaker, het stilzwijgen over het beladen familieverleden. Van Rouverouy maakte onder meer de film Houdt God van vrouwen en Rijssens Stille oorlog. In de documentaire Tot in het derde geslacht gaat hij op zoek naar zijn broer Jan, die in Rusland het Duitse leger diende en daar op het slagveld stierf.

