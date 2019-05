Europese prijs voor Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel in ontvangst genomen

RTV Oost heeft vanavond op het Circom congres in Novi Sad (Servië) de Prix Circom in ontvangst genomen voor Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel. De Prix Circom is dé prijs voor Europese publieke omroepen. RTV Oost won in de categorie most original and innovative, meest origineel en vernieuwend.

De prijs wordt uitgereikt door de vereniging van Europese publieke regionale omroepen Circom. Daarbij zijn omroepen uit 32 landen aangesloten, van hele grote als de BBC en France Télévisions, tot kleine zoals het Albanese RTSH.

Verkiezingsprogramma

RTV Oost liet de inwoners van Overijssel hun eigen verkiezingsprogramma schrijven voor de Provinciale Statenverkiezingen. Aan de hand van een aantal belangrijke provinciale thema's kreeg het publiek van RTV Oost een aantal stellingen voorgelegd. Mensen konden ook zelf ideeën aandragen voor het verkiezingsprogramma.

Dat resulteerde uiteindelijk in Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel. Met dat programma in de hand organiseerde RTV Oost bijeenkomsten door de hele provincie waar inwoners, (maatschappelijke) organisaties en politici met elkaar in debat gingen over belangrijke thema's in Overijssel zoals verkeer en mobiliteit, landbouw en natuur, cultuur en woningbouw, en duurzame energie.

Publiek betrokken

De Europese jury was vooral lovend over de manier waarop het publiek (kijkers, luisteraars en online bezoekers) betrokken is bij de verkiezingen: in feite hebben de inwoners van Overijssel het verkiezingsprogramma geschreven voor de provinciale politiek. Door het publiek er zo nauw bij te betrekken leverde dat ook nieuwsverhalen op.

Verder was de jury erg te spreken over de laagdrempelige manier waarop politici bij het publiek werden geïntroduceerd, door de Lawaaipapegaaien en de rubriek 'Wat lijsttrekkers vertellen'.

Ontvangst

Programmamakers Simon Dirk Terpstra en Fieke van den Esschert namen de prijs namens RTV Oost in ontvangst. Morgen volgt op het congres in Novi Sad nog een bijeenkomst, waarin andere Europese omroepen met de makers van RTV Oost kunnen praten over het idee en de uitvoering van Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel.