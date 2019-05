Zwolle en Hof van Twente aan de slag met nieuw woonwagenbeleid

De gemeenten Zwolle en Hof van Twente gaan aan de slag met een nieuw woonwagenbeleid. Uit inventarisaties door beide gemeenten blijkt dat er behoefte is aan meer standplaatsen, voor zowel jongeren die op zichzelf willen gaan wonen als mensen die in het verleden in een woonwagen hebben gewoond en dat weer zouden willen.

Zwolle deed in het voorjaar onderzoek naar de wensen en behoeften van woonwagenbewoners in de stad. De woonwagengemeenschap heeft met name behoefte aan gehuurde standplaatsen, aan zowel huur- als koopwoonwagens en een standplaats in de nabijheid van familie.

Verder blijkt dat er momenteel behoefte is aan twaalf tot vijftien nieuwe standplaatsen. De gemeente Zwolle gaat nu in gesprek met de woningbouwcorporaties om te bepalen hoe, waar en wanneer nieuwe standplaatsen kunnen worden gerealiseerd.

Hof van Twente

Ook in de gemeente Hof van Twente is behoefte aan meer standplaatsen. Het onderzoek dat deze gemeente liet doen heeft zo'n beetje dezelfde resultaten als het Zwolse onderzoek. De meeste deelnemers willen een standplaats en een woonwagen huren blijkt.

De gemeente gaat nu ook aan de slag met een nieuw beleid en gaat dat samen met woningcorporaties opstellen. Ook huurdersorganisaties worden betrokken bij het proces. Het nieuwe beleid moet later dit jaar vastgesteld worden door het college.

Demonstraties

Een aantal maanden geleden werden in sommige gemeenten in en buiten Overijssel protesten georganiseerd door woonwagenbewoners en sympathisanten, tegen het zogenoemde uitsterfbeleid en voor meer standplaatsen. Het uitsterfbeleid houdt in dat gemeenten het aantal standplaatsen langzaam afbouwt naar nul. Onder meer in Zwolle, Enschede en Rijssen werd actie gevoerd door woonwagenbewoners.

Vorig jaar zeiden het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman dat het uitsterfbeleid in strijd met de wet is, zolang er behoefte is aan standplaatsen. Ook minister Ollongren zei dat het uitsterfbeleid niet meer mocht worden uitgevoerd.