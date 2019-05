Tweede Kamerdebat Lelystad Airport uitgesteld, minister wacht op Europese Commissie

Het debat over Lelystad Airport, dat woensdag 5 juni zou plaatsvinden, is door de minister uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend gemaakt.

In het debat zou de Tweede Kamer met de minister gaan praten over de VerkeersVerdelingsRegel, die moet aangeven welke vliegtuigmaatschappijen vanaf Lelystad Airport zouden mogen gaan vliegen. Die VerkeersVerdelingsRegel moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie, maar die heeft haar antwoord nog niet gestuurd. Er is dan dus weinig om over te debatteren.

Wanneer het debat alsnog zal gaan plaats vinden, dat is nog niet bekend. De minister hoopt voor de zomer duidelijkheid te hebben uit Brussel, de Europese Commissie heeft echter tot eind september om een besluit te nemen.

In gebreke gesteld

Het dossier Lelystad Airport is intussen in een nieuwe fase terecht gekomen. Want eerder deze week stuurde minister Van Nieuwenhuizen al een brief naar de Tweede Kamer, waarin wordt uitgelegd dat de EU Nederland in gebreke heeft gesteld.

Het gaat hierbij om de manier waarop in ons land bij grote bouwprojecten de milieueffecten worden onderzocht. Die zou volgens de EU niet voldoen aan de regels die daarover in Brussel zijn opgesteld. Het kan zijn dat de brief van de minister als een vooraankondiging gezien moet worden, dat de Europese Commissie niet akkoord gaat met de door de minister ingediende VerkeersVerdelingsRegel.

Tijd dringt

Het uitstel betekent wel dat de tijd echt begint te dringen. Tot nu toe heeft Cora van Nieuwenhuizen steeds volgehouden dat het vliegveld in Flevoland in april 2020 haar deuren opent. Het wordt voor haar nu steeds moeilijker om daaraan vast te houden.

Stikstof

Intussen heeft een uitspraak van de Raad van State, eerder vandaag, ook behoorlijke gevolgen voor Lelystad Airport. Het gaat dan om het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat programma is erop gericht de uitstoot van stikstof te verminderen. Volgens de Raad van State voert Nederland de PAS niet uit op de manier zoals dat in de EU gewenst is.

Programma Aanpak Stikstof

Op basis van het PAS kun je grootschalige bouwprojecten uitvoeren als je aantoont maatregelen te nemen om de schade als gevolg van de stikstof uitstoot in te perken. Volgens de rechter mag dat niet.

"Het PAS loopt vooruit op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen en geeft 'vooraf' toestemming aan nieuwe activiteiten. Het Europese Hof oordeelde eerder al dat ook bij het PAS, de positieve gevolgen van de maatregelen vooraf vast moeten staan. Pas dan mag de overheid een nieuwe activiteit toestaan", aldus de uitspraak van de Raad van State.

Dat betekent in het geval van Lelystad Airport, dat de minister vooraf moet aantonen hoe zij de stikstofuitstoot van vliegtuigen positief denkt om te buigen. Als dat niet duidelijk kan worden aangetoond, kan de minister ook geen milieuvergunning krijgen voor het vliegveld.