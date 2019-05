Vlaggenschip Ludana 'Zwartsluis Onder Zeil' komt vrijdag aan

Er is ook goed nieuws: de Ludana is vanmiddag rond het middaguur de thuishaven van Grou uitgevaren. Met de nieuwe startmotor. Daardoor komt het houten jacht pas vrijdag aan in Zwartsluis.

Startmotor

We zoeken schipper Combert Burger woensdag op in Grou. Het schip wordt het botenhuis uitgevaren om de schade goed te bekijken. Hij trekt een luik open en laat zien waar de startmotor heeft gezeten. "Een monteur heeft hem meegenomen. Daar zat hij. Zonder motor kun je niet varen, dat is te gevaarlijk. Dus zitten we vast tot de nieuwe motor wordt ingebouwd."

Het is jammer, want het schip is een unicum in Nederland. Een van de laatste varende boeiers, een eikenhouten schip van tien meter, dat werd gebouwd als plezierjacht. De Ludana liep van de werf in Amsterdam in 1893, bij scheepswerf Bernhard aan de Lijnbaansgracht. Daarna ging het naar Engeland en daar raakte het in verval. Het werd door een jonge Brit letterlijk uit de modder getrokken en in de jaren zeventig kwam het schip weer terug naar Nederland. In al die jaren is het langzaam maar zeker gerestaureerd en is het nu weer in volle glorie te zien.

'Polyester kont'

"Maar we moeten nog één groot project aanpakken", zegt Burger. "Dat is de kont van deze mooie oude dame. De houten achterkant is ingepakt in polyester, om het rotte hout eronder te beschermen. Dat moet weer origineel worden. Vroeger werden houten schepen, als ze echt heel slecht waren, ingepakt in blik of staal. Dat was het begin van het einde, ze noemden het ook wel het doodskleed. Maar voor de Ludana is die polyester kont het levenskleed zeg ik wel eens. Het heeft het schip in leven gehouden."