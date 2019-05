Gerard Nijkamp verruilt PEC Zwolle definitief voor FC Cincinnati

Technisch directeur Gerard Nijkamp maakt definitief de overstap van PEC Zwolle naar het Amerikaanse FC Cincinnati. In de Verenigde Staten gaat hij bij de club uit de Major League Soccer aan de slag als general manager.

Daarmee komt een einde aan een dienstverband van zeven jaar. In Zwolle maakte Nijkamp de successen mee van de club, want mede onder zijn leiding werden de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal in de wacht gesleept.

Hoogtepunten

"De club PEC Zwolle zit diep in mijn hart. Hier heb ik de afgelopen jaren fantastisch mogen samenwerken met hele fijne, kundige collega’s", vertelt Nijkamp op de clubwebsite. "De prijzen die we de afgelopen jaren hebben gewonnen waren absolute hoogtepunten. Ik ben met PEC Zwolle een weg ingeslagen die, met ups en downs, de club in de toekomst weer nieuwe hoogtepunten moet opleveren. Hoewel ik het ook jammer vind dat ik nu een afslag neem, ben ik ervan overtuigd dat de club de weg omhoog zal blijven vinden."

Willems opvolger

Eerder deze week werd bekend dat Mike Willems de taken van Nijkamp overneemt in Zwolle. Dat is vandaag officieel bevestigd door de club.