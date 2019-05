Praat mee: Er moeten meer parkeerplaatsen komen voor vrachtwagens

Lukt het niet te stemmen? Klik dan hier.

Het klinkt gevaarlijk en dat is het ook, maar steeds vaker slapen vrachtwagenchauffeurs op de vluchtstrook door het gebrek aan parkeerplekken voor vrachtwagens. Daarover schrijft de NOS vandaag.

Dat is vooral een groot probleem op feestdagen, zoals vandaag. Vrachtwagens mogen dan in Duitsland de weg niet op, waardoor de chauffeurs genoodzaakt zijn om ergens in Nederland een parkeerplek te vinden. Ook op zondagen is het problematisch.

Controles

Dat zagen we in onze provincie ook al op 1 mei, op de Dag van de Arbeid. Hier in Nederland geen officiële feestdag, maar in Duitsland wel. En dus waren die dag de parkeerplaatsen langs de grens overvol.

Om te voorkomen dat de vrachtwagens eindigen op de vluchtstrook en daarmee gevaarlijke situaties veroorzaken, voert Rijkswaterstaat vanaf dit jaar extra controles uit op zulke dagen.

Maar hebben zulke controles wel zin? Een Nederlandse chauffeur zegt tegen de NOS dat controle slechts 'dweilen met de kraan open' is, omdat het zo vaak voorkomt.

Heeft hij volgens jou gelijk? Moeten we niet zorgen voor meer parkeerplaatsen? Of moeten (transport)bedrijven zelf meer geld en energie steken in het bieden van een veilig alternatief?

