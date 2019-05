Eerste landstitel lonkt voor ontketend Landstede Basketbal na derde zege op Donar

Een ontketend Landstede Basketbal is nog één overwinning verwijderd van de eerste landstitel in haar clubbestaan. In Zwolle werd de vijfde wedstrijd in de finale met maar liefst 85-53 gewonnen van Donar.

In het eerste kwart ging de formatie van Herman van den Belt voortvarend van start. Landstede deelde de lakens uit en ging met een voorsprong van 30-13 het tweede kwart in. Daarin kwam de regerend landskampioen iets beter in de wedstrijd, maar scorend konden de Groningers de achterstand nauwelijks verkleinen: 45-29.

Ook na rust oogde Landstede sterk en liet het Donar geen moment in het spel komen. De thuisploeg breidde de voorsprong zelfs uit en ging met een comfortabele 57-36 het laatste kwart in. Ook in de laatste tien minuten waren de gastheren heer en meester en kwam de overwinning geen moment meer in gevaar: 85-53. Daardoor leidt Landstede na vandaag met 3-2 in de best-of-7 serie. Zaterdagmiddag om 16.00 uur staat in Groningen de zesde wedstrijd op de rol.